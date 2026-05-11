Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), međuvjerski sastanak održan je u Fondaciji za razvoj života u Bangkoku uz podršku princa Gallianija.

Cilj sastanka bio je jačanje međuvjerskog dijaloga i ispitivanje zajedničkih moralnih odgovornosti prema globalnim događajima, posebno događajima vezanim za Iran.

Na početku sastanka, Penwadi Wirojoong, predsjednik fondacije, pozdravio je prisutne i naglasio važnost međuvjerskog dijaloga, smatrajući ovaj program prilikom za jačanje empatije i smanjenje zabluda.

Charum Yoonsri, član Bangkoškog budističkog društva, izrazio je saučešće iranskoj naciji i rekao: "Nedavni događaji u Iranu izazvali su tugu za ljudsku zajednicu i religije moraju igrati ulogu u jačanju mira i ljudskog dostojanstva."

Naglasio je da današnjem svijetu više nego ikad treba zajednički glas religija u odbrani čovječanstva.

Osvrćući se na budistička učenja, Saman Sri Ngam je također smatrao da je ljudska patnja zajednički problem bez obzira na vjerske i geografske granice i naglasio: "Ravnodušnost prema patnji drugih smatra se moralnim nemarom."

Također je naglasio potrebu za međuvjerskim dijalogom kako bi se smanjili nesporazumi i globalne tenzije.

Iranski kulturni savjetnik u Tajlandu: Patnja civila je ljudsko pitanje i prevazilazi politiku

Mehdi Zare Beibef, kulturni savjetnik Islamske Republike Iran u Tajlandu, osvrćući se na političke i sigurnosne složenosti regije, rekao je na ovom sastanku: Iran je oduvijek bio izložen događajima i napetostima čije ljudske posljedice utiču na živote ljudi.

Naglašavajući otpornost iranske nacije, dodao je: Uprkos pritiscima, iransko društvo je pokušalo nastaviti svoj put zasnovan na nadi, znanju i društvenoj solidarnosti. Problemu patnje civila se obratio iz ljudske perspektive i naglasio: Svaka šteta nanesena nevinim ljudima, posebno u obrazovnim okruženjima, nije isključivo političko pitanje, već moralna i humanitarna kriza.

Osvrćući se na nedavne događaje i regionalne napetosti, iranski kulturni savjetnik u Tajlandu opisao je ljudske posljedice ovih sukoba kao zabrinjavajuće i rekao: Ciljanje civila, uključujući izvještaje o šteti nanesenoj djeci u školama, jasno je kršenje temeljnih principa međunarodnog humanitarnog prava.