Izraelski parlament pristao je na izricanje smrtnih kazni za snage Hamasa

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelske novine "Ma'ariv" su napisale da je zakon o suđenju elitnim članovima Hamasa odobren ogromnom većinom u Knessetu.

Ovaj zakon uključuje ovlaštenje za izricanje smrtnih kazni i održavanje javnih suđenja za ove osobe.

Izraelske vladine novine Yedioth Ahronoth također su objavile vijest, dodajući da je ovaj zakon odobren na drugoj i trećoj sjednici Knesseta.

Nacrt zakona odobren je na općoj sjednici Kneseta krajem marta sa 62 glasa za i 47 protiv.

Odobrenje zakona dolazi nekoliko dana nakon što je slika objavljena na društvenim mrežama prikazivala tortu za 50. rođendan izraelskog ministra unutrašnje sigurnosti Itamara Ben-Givera, koja je bila ukrašena simbolom vješala i referencom na pogubljenje palestinskih zatvorenika.

Prema slici, na torti je pisalo "Ponekad se snovi ostvare", što se implicitno odnosilo na Ben-Giverovu politiku prema palestinskim zatvorenicima.

Dana 17. aprila, glasnogovornik Hamasa Hazem Qassem naglasio je u svom govoru na skupu solidarnosti s palestinskim zatvorenicima u gradu Gazi povodom "Dana palestinskih zatvorenika" da će Pojas Gaze ostati u srcu palestinske nacionalne jednačine i branitelj pravednih težnji palestinskog naroda, među kojima je prije svega pitanje palestinskih zatvorenika.

Upozorio je na posljedice odobravanja zakona o smrtnoj kazni za palestinske zatvorenike u izraelskom parlamentu, rekavši: "Oko milion Palestinaca je zatvoreno u izraelskim zatvorima u proteklim decenijama, ali se trenutna faza smatra najopasnijom, posebno uzimajući u obzir nedavnu politiku Tel Aviva protiv zatvorenika, uključujući odobravanje zakona o smrtnoj kazni i intenziviranje kršenja prava i zlostavljanja zatvorenika unutar zatvora."

Prema statistikama Kluba za pitanja palestinskih zatvorenika (Al-Asir), trenutno se u izraelskim zatvorima nalazi 9.500 palestinskih i arapskih zatvorenika. Od 1967. godine, 326 palestinskih zatvorenika je umrlo kao posljedica mučenja i namjernog medicinskog nemara.