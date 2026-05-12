Potpisan je Memorandum o razumijevanju; Turski šiiti odlučni u izgradnji Škole šehida u Minabu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Kadir Akaras, vođa Unije ulema Ahlul Bayt (AS), Musa Güneş, vođa Međunarodnog dobrotvornog društva Kausar u Istanbulu, i grupa turskih kulturnih aktivista, na zajedničkom sastanku s Alirezom Kazemijem, ministrom obrazovanja, najavili su spremnost da potpišu memorandum o razumijevanju i učestvuju u izgradnji škole nazvane po Školi šehida u Minabu. Akcija koja će, prema njihovim riječima, biti simbol solidarnosti turskog naroda s iranskim narodom, trajni spomen na nepravdu djece šehida ovog incidenta i znak solidarnosti turskog naroda s Islamskom Republikom Iran u nedavnom ratu.

Ghadir Akaras, vođa turske Unije Ahlul Bayt Ulema i direktor turskog Kanala 14, prenio je pozdrave i saučešće turskog naroda, izrazio saučešće zbog mučeništva komandanata, naroda i šehida na putu islama i Islamske revolucije, te se osvrnuo na mučeništvo brata ministra obrazovanja u Dvanaestodnevnom ratu i molio se za najviše činove svih šehida.

Izjavio je da je svrha prisustva turske delegacije bila izražavanje saučešća, unapređenje saradnje s iranskim narodom, podrška sistemu Islamske Republike i naglašavanje nastavka dubokih veza između dva naroda, rekavši: Turski narod je stajao uz iranski narod i sistem Islamske Republike tokom Dvanaestodnevnog rata i Ramazanskog rata.

Govoreći o historijskim, kulturnim, ekonomskim i bratskim zajedničkim karakteristikama između Irana i Turske, Akaras je dodao: Ovi duboki odnosi moraju se održavati i jačati u budućnosti.

Poglavar turske Unije Ahlul Bayt Ulema, predstavljajući članove prateće delegacije, rekao je: Ovu grupu čine istaknuti naučnici, direktori kulturnih i vjerskih institucija i medijski aktivisti iz Turske koji su aktivni u raznim gradovima zemlje, a aktivni su i na frontu otpora u Libanu, Jemenu i drugim zemljama.

Naglašavajući ulogu turske šijitske zajednice u održavanju jedinstva između sunita i šiita, izjavio je: Ova zajednica je odigrala efikasnu ulogu u objašnjavanju učenja Ahlul Bayta (AS), promoviranju diskursa otpora i podršci idealima Islamske Republike.

Akaras je nastavio, u vezi s medijskim kapacitetom ove zajednice, rekavši: Turski 14. kanal ima široku publiku u Azerbejdžanu, Gruziji, Nahčivanu i tursko-jezičnim evropskim zemljama i postao je glas fronta otpora među tursko-jezičnim medijima; na takav način da je bio medijski predstavnik fronta otpora među oko 500 aktivnih mreža.

U drugom dijelu svog govora, osvrćući se na bombardiranje škole Shajare Tayyiba Minab i šehadet učenika ove škole, opisao je incident kao "srceparajući za čovječanstvo" i rekao: Ovaj zločin probudio je javno mnijenje i nacije.

Akaras je dodao: Trećeg dana rata, u Turskoj je objavljeno da će, kako bi se izrazila suosjećajnost i saradnja turskog naroda s iranskim narodom, biti izgrađena škola nazvana po mučenicima učenika Shajare Tayyiba Minab, a ovo pitanje se odrazilo na turske mreže i sajberprostor.

U nastavku sastanka, Musa Güneş, predsjednik Međunarodnog dobrotvornog društva Istanbul Kosar, osvrćući se na dubok utjecaj mučeništva učenika škole Shajare Tayyiba Minab na javno mnijenje u regiji i svijetu, rekao je: Prva tačka na koju je usmjereno na početku rata bio je simbol iranske pravednosti i nepravde, a krv ove djece utjecala je i na pobjedu u ovom ratu i na formiranje međunarodnog javnog mnijenja.

Dodao je: "Od prvih dana, turski narod je spontano zahtijevao da se pruži efikasna pomoć za podršku iranskom narodu, i iz tog razloga, izgradnja škole nazvane po učenicima šehidima Minaba odabrana je kao najbolji i najtrajniji simbol.