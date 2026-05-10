Tanzanijski studenti odali počast šehidima škole Shajare Tayyiba u Minabu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), slikarski konkurs održan je u spomen na šehide učenika škole Shajare Tayyiba Minab u Tanzaniji.

Ovaj program, s ciljem očuvanja sjećanja na ove drage učenike i prenošenja poruke upornosti i izdržljivosti današnjoj generaciji, bio je prilika za učenike da razumiju i ponovo stvore, kroz prizmu umjetnosti i jezika boja, koncepte poput stajanja na putu istine, hrabrosti suočene s ugnjetavanjem i izbjegavanja predaje laži.

Stvaranjem svojih radova, djeca koja su učestvovala pokazala su da podučavanje ovih ljudskih i božanskih vrijednosti od malih nogu može utrti put odgoju generacije koja je svjesna, odgovorna i posvećena istini.

Ovo takmičenje, pod nazivom "Žrtva i nada", održano je u spomen na šehide Minabovog učenika u Ramazanskom ratu, za učenike osnovnih škola (od prvog do šestog razreda) u tanzanijskim školama.

Žrtva i predanost, nada u svijetlu budućnost, stajanje na putu istine, empatija i solidarnost, te otpor ugnjetavanju i laži bile su među temama koje su naglašene u radovima učenika.

Tokom perioda takmičenja, ukupno 165 slika pristiglo je iz raznih škola širom Tanzanije. Neki od radova su fizički dostavljeni u Kulturni centar naše zemlje, dok su drugi poslani putem platformi za komunikaciju kulturnih konsultacija.

U pozivu za konkurs naglašeno je da prijavljeni radovi trebaju biti pripremljeni u okviru objavljene teme i da se na poleđini slike navedu svi podaci o učeniku, uključujući ime, naziv škole i razred, kako bi se proces evaluacije mogao provesti preciznije i sistematičnije.

Ocjenjivački odbor za ovaj konkurs sastojao se od četiri profesora sa Fakulteta umjetnosti Univerziteta u Dar es Salaamu, koji su bili odgovorni za pregled i ocjenjivanje radova. Odborom je predsjedavao Eric Magma.

Prijavljeni radovi su ocjenjivani na osnovu kriterija kao što su kreativnost, relevantnost za temu, umjetnički kvalitet i sposobnost prenošenja koncepta. Na kraju je 38 radova nagrađeno od prvog do trećeg mjesta u različitim razredima osnovne škole.