Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), australijski časopis "The Conversation" ispitao je dimenzije strateškog neuspjeha rata SAD-a i cionističkog režima protiv Irana u sveobuhvatnoj analizi, opisujući ga kao "katastrofu za Bijelu kuću".

Publikacija naglašava da samo dva mjeseca nakon početka ovog rata, početni razlozi Washingtona za napad na Iran, pa čak i minimalni američki kriteriji za proglašenje pobjede, sada izgledaju nerazumljivo i kontradiktorno.

Proglašavanje pobjede; znak katastrofalnog neuspjeha

Izvještaj navodi da američki zvaničnici sada tvrde da je rat efektivno završen "u američku korist" prije otprilike mjesec dana, primjenom primirja; tvrdnja koju publikacija opisuje kao znak katastrofalnog neuspjeha administracije Donalda Trumpa.

U ovoj analizi, izjave američkog državnog sekretara Marca Rubia od 5. maja opisane su kao jasan primjer ove konfuzije. Rubio je rekao da je glavni cilj SAD-a sada vratiti Hormuški moreuz u stanje u kojem "ga svi mogu koristiti, nema rudarenja i niko ne mora plaćati cestarinu".

The Conversation piše: Rubio je pokušao predstaviti ovu akciju kao „odbrambenu i humanitarnu“ operaciju i tvrdio da će se pretvoriti u rat samo ako se ciljaju američki brodovi; što se dogodilo tog dana.

Jasna kontradikcija u Bijeloj kući

Publikacija naglašava da je Rubio ignorisao jasnu kontradikciju ove tvrdnje; da je ova takozvana humanitarna operacija bila direktan rezultat rata za koji su SAD istovremeno tvrdile da su ga dobile!

Prema The Conversationu, situacija je postala „smiješnija“ kada je Trump naglo zaustavio takozvani plan „Projekta slobode“ za pratnju tankera s naftom kroz Hormuški moreuz samo dan nakon što je pokrenut.

Trump je kao razlog za odluku naveo „veliki napredak“ u vezi s iranskim sporazumom; problem koji je uzrokovao kratkoročni skok na globalnim tržištima, iako su tržišta ubrzo ponovo pala.

Trumpovo pretjerivanje o sporazumu s Iranom

Prema publikaciji, iako nema sumnje da Trump očajnički nastoji izaći iz ovog katastrofalnog rata, posebno prije svog putovanja u Peking 14. maja, on je uveliko preuveličao mogućnost postizanja sporazuma.

Prema izvještaju, Iran je razmatrao samo prijedlog od 14 tačaka za početak 30-dnevnih pregovora usmjerenih na pronalaženje trajnog rješenja za okončanje rata.

Pravi razlog neuspjeha "Projekta slobode"

Australijska publikacija naglašava da je pravi razlog za napuštanje "Projekta slobode" bio taj što je ubrzo postalo jasno da plan nije u stanju riješiti krizu. Većina vlasnika 1.500 brodova nasukanih iza Hormuškog moreuza nije bila spremna riskirati prolaz čak ni uz pratnju američke mornarice. Iran je također pokazao da neće ostaviti provokativne akcije bez odgovora.

Iranski utjecaj se povećao

Prema Razgovoru, iranski zvaničnici smatraju kraj blokade logičnom protumjerom, ali su istovremeno shvatili da vrijeme prolazi na štetu globalne ekonomije i da će zadržavanje Hormuškog moreuza zatvorenim nametnuti visoku cijenu Zapadu; problem koji je povećao iranski utjecaj.

Publikacija piše: „Iran je sada stvorio kredibilan odvraćajući faktor od budućih napada, oslanjajući se na svoju geografiju i moć svojih balističkih raketa.“

Trumpu nedostaje struktura politike nuklearnog sporazuma

Izvještaj naglašava da čak i ako pregovori počnu, ista prepreka koja je postojala prije rata i dalje ostaje: Trumpu nedostaje precizna i institucionalizirana struktura politike koju je administracija Baracka Obame imala da postigne nuklearni sporazum iz 2015. godine.

Prema analizi, Obamin sporazum je postignut nakon 20 mjeseci intenzivnih pregovora, ali Trump nema ni strpljenja ni tehničke stručnosti ni direktnih diplomatskih veza da postigne sličan sporazum.

SAD ne mogu natjerati Iran na predaju bombardiranjem

Australijska publikacija, izražavajući ozbiljne sumnje u Trumpovu spremnost da se ponovo uključi u rat, navodi da čak i ako takva volja postoji, SAD i cionistički režim ne mogu prisiliti Iran na predaju bombardiranjem.

Američki saveznici su se distancirali od Washingtona

Analiza se nastavlja: Rat protiv Irana poljuljao je povjerenje američkih regionalnih saveznika u sposobnost Washingtona da ih podrži i čak je otuđio tradicionalne američke saveznike od Washingtona; Saveznike koji su prvo okrivljeni za krizu, a zatim kažnjeni zbog svoje nemogućnosti da riješe krizu koju nisu stvorili.

Trumpovo stalno mijenjanje ratnih ciljeva i njegovi haotični pokušaji da pronađe izlaz, navodi se u publikaciji, pokazuju da je cijeli projekt bio "masovni strateški neuspjeh".