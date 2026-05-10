"Dan otvorenih džamija" održan u Massachusettsu radi predstavljanja islama

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), džamija Al-Ihsan u Dartmouthu, Massachusetts, SAD, održala je program "Dan otvorenih džamija" s ciljem predstavljanja islama i ispravljanja zabluda o muslimanima. Oko 50 građana iz različitih sredina prisustvovalo je programu i učili o islamskim učenjima i historiji muslimana u Americi.

Posjetioci su imali priliku da postave svoja pitanja o islamu i životu muslimana u Americi u obliku diskusija. Zvaničnici džamije su također pokušali da obezbijede prostor za direktan dijalog i blisko upoznavanje sa muslimanskom zajednicom.

Dijalog o historiji muslimana u Sjedinjenim Američkim Državama

Martin Bintz, koordinator za komunikacije u Islamskom udruženju jugoistočnog Massachusettsa, održao je dvije specijalizirane sesije u okviru ovog programa. Prva sesija je ispitala historiju prisustva muslimana u Sjedinjenim Američkim Državama i njihovu ulogu u američkom društvu. Druga sesija bila je posvećena objašnjavanju koncepta islamskog prava.

Organizatori su najavili da je glavni cilj ovog programa jačanje komunikacije između muslimana i drugih građana i povećanje međusobnog razumijevanja između sljedbenika različitih religija i kultura.

Nastavak programa nakon pauze zbog korone

Program je održan uz podršku "Vijeća za američko-islamske odnose" i "Vijeća američkih islamskih organizacija". Zvaničnici džamije Al-Ahsan također su posjetioce upoznali s različitim dijelovima džamije i njenom vjerskom i društvenom ulogom u služenju lokalnoj zajednici.

Džamija Al-Ahsan nastavila je održavanje "Dana otvorenih džamija" nakon višegodišnje pauze zbog pandemije COVID-19. Slični programi su prethodno održani u džamiji 2017., 2018. i 2019. godine.