Iranski kulturni savjetnik u Ankari: Iranska nacija stoji u ime slobodoljubivih naroda svijeta protiv Amerike i Izraela

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul-Bayt (ABNA), panel pod nazivom "Iran je naš susjed u kandžama imperijalističke Amerike i Izraela" održan je u okviru subotnjih sastanaka Fondacije Sebil-Al-Rashad u Muhammad Akef Ersoy Divanu u Ankari.

Fatih Bayhan, predsjedavajući Upravnog odbora Fondacije, u svom govoru se osvrnuo na važnost historije ujedinjenja Irana i islamskog svijeta i rekao: Kada neprijatelj uperi oružje u našeg brata i susjeda, naša je dužnost da stanemo uz našeg susjeda.

Podsjećajući na historijske postupke Mohameda Akefa u podršci Iranu, naglasio je potrebu jačanja islamskog bratstva.

Osim toga, Ertan Yolık, predsjedavajući ISAM-a, osvrnuo se na iskustva svog putovanja u Iran i susreta s pokojnim Necmettinom Erbakanom, te dodao: Nakon Islamske revolucije u Iranu, ajatolah Homeini se posebno trudio da ne ističe vjerske razlike i da očuva princip islamskog bratstva.

Seyyed Qasem Nazemi, savjetnik za kulturu Islamske Republike Iran u Ankari, također se osvrnuo na uzoran otpor iranskog naroda protiv agresija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela i rekao: Ovo je rat u kojem Islamska Republika i nacija Irana stoje protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u ime svih muslimana i u ime svih ljudi koji vole slobodu u svijetu. Cijena je velika, ali njeno dostignuće je izgubljeni kredibilitet dvije svjetske nuklearne sile protiv revnosne iranske nacije.

Također je cijenio podršku Turske tokom 40-dnevnog Trećeg nametnutog rata.

Amir Ozatik, mladi umjetnik, srdačno je dočekan od strane publike nastupom na perzijskom jeziku, a panel, kojim je predsjedavao profesor Ali Tamizil, nastavljen je.

Među govornicima na sastanku bili su Doğan Bekin, predstavnik Istanbula i član Komisije za vanjske odnose turskog parlamenta, Mehmet Berdibek, istraživač i pisac, i Erdem Ilker Mutlu sa Univerziteta Hacettepe.

Dok su se osvrnuli na historijsku pozadinu odnosa Irana i Turske, naglasili su važnost održavanja islamskog bratstva i izbjegavanja vjerskih razlika.