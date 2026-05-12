  1. Home
  2. usluga
  3. Vijesti iz Irana

Iran i Oman vode razgovore o Hormuškom moreuzu i sigurnom prolazu brodova/ Obje strane naglašavaju svoja suverena prava nad ovim strateškim putem

12 maj 2026 - 23:19
News ID: 1813569
Iran i Oman vode razgovore o Hormuškom moreuzu i sigurnom prolazu brodova/ Obje strane naglašavaju svoja suverena prava nad ovim strateškim putem

ABNA24: Delegacija Islamske Republike Iran, na čelu s Abbasom Bagherpourom, generalnim direktorom za međunarodne pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, sastala se s delegacijom ove zemlje u Muscatu, nastavljajući bilateralne konsultacije između Irana i Omana na različitim nivoima, te su razmotrili najnovija dešavanja u vezi s Hormuškim moreuzom i dogovore vezane za siguran prolaz brodova.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), u nastavku bilateralnih konsultacija između Irana i Omana na različitim nivoima o bilateralnim odnosima i regionalnom razvoju, delegacija Islamske Republike Iran, na čelu s Abbasom Bagherpourom, generalnim direktorom za međunarodne pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, a sastavljena od predstavnika relevantnih agencija, sastala se s delegacijom Omana u Muscatu.

Na ovom sastanku razgovarano je o najnovijim dešavanjima u vezi s Hormuškim moreuzom i aranžmanima za siguran prolaz brodova.

Dvije strane su naglasile svoja suverena prava i jurisdikciju nad moreuzom kao dijelom teritorijalnih voda Irana i Omana.

Iranska delegacija se također sastala i razgovarala s Badrom Al-Busaidyjem, ministrom vanjskih poslova Omana.

Osim toga, generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije (IMO), g. Arsenio Dominguez, koji je u isto vrijeme bio prisutan u Omanu, sastao se s iranskom delegacijom, tokom čega su razmatrana relevantna tehnička pitanja.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha