2.869 ljudi poginulo u Libanu od eskalacije napada cionističkog režima

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA -, libansko Ministarstvo zdravstva objavilo je u ponedjeljak da se broj šehida u Libanu nakon izraelskih napada od 2. marta ove godine povećao na 2.869 ljudi.

Prema saopštenju libanskog Ministarstva zdravstva, od spomenutog datuma je povrijeđeno i 8.730 ljudi.

Cionistički režim je intenzivirao napade na različite regije Libana od 2. marta 2026. godine.

Napadi režima i njegove naredbe za evakuaciju dovele su do raseljavanja oko 1,2 miliona Libanaca.

Sukob u južnom Libanu se nastavlja uprkos produženju primirja između Libana i cionističkog režima, a izraelske snage nastavljaju bombardovati sela i gradove u južnom Libanu u potpunoj međunarodnoj tišini.