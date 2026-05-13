Sjever okupiranih teritorija pod sjenom dronova Hezbolaha / Otpor je pojačao jednačinu erozije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jučerašnje operacije islamskog otpora ukazale su na jasno širenje obima sukoba u zapadnoj i centralnoj osovini južnog Libana; sukobi koji su se protezali od Al-Naqoura i Al-Bayada do Houle, Al-Tayyiba, Rashaf i Al-Quwazeh, pa čak i do područja oko rijeke Deir Saryan i novoosnovane baze Balat.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, područje Bayadah na zapadnoj osi postalo je jedno od najvažnijih središta sukoba. U ovom području, izraelski tenk Merkava ciljao je navođenom raketom, a izraelske snage stacionirane u nekoliko kuća napadnute su samoubilačkim dronovima.

Također, područje oko luke Al-Naqoura svjedočilo je napadu grupe samoubilačkih dronova koji su u dvije faze ciljali okupljanje izraelskih vojnika.

Opsežni napadi na centralnoj osi

Na centralnoj osi, operacije su također bile koncentrirane oko Houle i Khirbet Al-Manare. Otpor u ovim područjima koristio je samoubilačke dronove za ciljanje izraelskog vojnika i režimskog tenka Merkava.

Osim toga, snage stacionirane u jednoj od kuća također su ciljane navođenom raketom. U gradu Al-Taybah, ponovljeni su napadi na tenkove Merkava koristeći ono što je opisano kao odgovarajuće oružje.

Napadi su se proširili i na područja Rashaf i Al-Quwazeh, gdje je koncentracija izraelskih vojnih snaga ciljana raketama i samoubilačkim dronovima. Novoosnovana baza Balat i područje oko rijeke Deir Saryan također su bili pod vatrom raketnih napada.

Promjena obrasca borbe

Nedavne operacije pokazuju značajnu raznolikost taktika i oružja koje koristi Libanski islamski otpor, od navođenih raketa i raketnih napada do pojedinačnih samoubilačkih dronova i napada grupa dronova.

Ovaj trend pokazuje da se Otpor okrenuo ratnom obrascu u kojem se precizni zemaljski napadi kombiniraju s operacijama dronovima iz zraka, a istovremeno se vrši pritisak na više terenskih osa.

Drugačija naracija Otpora s bojnog polja

Dok izraelska vojska pokušava istaknuti svoje napredovanje na terenu u južnom Libanu objavljujući slike svojih tenkova raspoređenih oko rijeke Litani, Otpor je objavio i druge slike koje prikazuju napade na vojna vozila te raspoređivanje i skrovišta izraelskih vojnih snaga oko rijeke i u šumama.

Ove slike suprotstavljaju se službenoj naraciji izraelske vojske, koja se suočava sa sve većim kritikama medija i javnosti unutar okupiranih teritorija, posebno zbog štete koju su prouzrokovali napadi dronovima Otpora.

Rastuća zabrinutost na sjeveru okupiranih teritorija

Mediji na hebrejskom jeziku izvijestili su o desetinama sigurnosnih incidenata na sjevernim granicama i izraelskim vojnim bazama u jednom danu; iako su detalji i obim štete cenzurirani od strane vojske.

Izvještaji hebrejskih medija ukazuju na to da su operacije otpora imale značajan psihološki i terenski utjecaj na sjeverni front izraelskog režima, te da je nemogućnost režimske vojske da obuzda prijetnju ofanzivnih dronova postala očiglednija nego ikad.

Analitičari i vojni zvaničnici u izraelskom režimu također su priznali da je Hezbollah uspio nametnuti neku vrstu svakodnevnog rata iscrpljivanja vojsci i sjevernim naseljima režima.

Izjave izraelskih doseljenika također ukazuju na nagli pad osjećaja sigurnosti. Stanovnik grada Kiryat Shmona na sjeveru okupirane teritorije opisao je trenutnu situaciju kao prisilni suživot s krizom, rekavši da dronovi sada kucaju na vrata; fraza koja pokazuje da je prijetnja prešla vojne granice i stigla do svakodnevnog života izraelskih doseljenika.