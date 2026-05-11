Hezbollah je iscrpio izraelsku vojsku gerilskim ratovanjem i dronovima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - izraelske novine "Ma'ariv" su u izvještaju analizirale situaciju kontinuiranih sukoba s libanskim Hezbollahom i izvijestile o iscrpljenosti izraelske vojske u odnosu na novu strategiju otpora.

Novine su navele da Hezbollah trenutno vodi vrstu rata kojom može iscrpiti i izazvati izraelsku vojsku. Ovo dolazi nakon što je generalni sekretar Hezbollaha, šejh Naim Kasem, prije nekoliko sedmica najavio povratak gerilskom ratovanju protiv vojske okupacionog režima, istovremeno proglašavajući prekid vatre.

Oštre kritike izraelskog ministra odbrane

Ma'ariv je također kritikovao režimskog ministra odbrane, Israela Katza, napominjući da je postao osoba koja samo prijeti, a da ništa ne radi. To je uprkos činjenici da je prethodno prijetio atentatom na komandante Hezbolaha, ali nijedna od tih prijetnji nije izvršena.

Jeftini i efikasni dronovi; Hezbollahovo superiorno oružje

Cionističke novine su izvijestile da Hezbollah pokušava preokrenuti jednačinu koristeći "najjeftinije i najefikasnije oružje", odnosno dronove, kao i psihološki rat objavljujući video snimke napada na izraelsku vojsku.

Nametanje nove erozivne jednačine Tel Avivu

Ma'ariv je izjavio: Hezbollah trenutno nastoji nametnuti novu erozivnu jednačinu, prema kojoj će cionistička naselja na sjeveru okupirane Palestine ostati pod stalnim pritiskom raketa i dronova.

Novine su zaključile naglašavajući: Ova situacija će u konačnici prisiliti Tel Aviv da prije ili kasnije promijeni svoju vojnu doktrinu.