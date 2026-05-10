Načelnik generalštaba izraelske vojske: Naš cilj nije razoružavanje Hezbollaha

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Eyal Zamir", načelnik generalštaba izraelske vojske, naglasio je da režimska vojska nije postavila cilj pod nazivom razoružavanje Hezbolaha. Glavni cilj je spriječiti prijetnju protivtenkovskim projektilima, spriječiti infiltraciju u regiju Galileje i stvoriti uvjete za slabljenje i kolaps Hezbollaha.

U govoru danas, u nedjelju, Zamir se osvrnuo na kontinuirane sukobe i tenzije na granici između Libana i okupirane Palestine, rekavši da nema prekida vatre na sjevernom frontu Izraela.

Operacije Hezbolaha u južnom Libanu

Na terenu, Hezbollah je najavio niz operacija protiv položaja, koncentracija trupa i opreme izraelske vojske u južnom Libanu.

Hezbollah je objavio da je gađao izraelski vojni buldožer D9 u području Khalat Raj u gradu Deir Saryan samoubilačkim dronom. Također je gađao komandni položaj izraelske vojske u gradu Al-Khayyam s dva samoubilačka drona i napao još jedan buldožer D9 u gradu Bint Jbeil. Ovi napadi su direktno pogodili njihove ciljeve.

Pokret otpora je također objavio da je gađao koncentraciju trupa i opremu izraelske vojske u području Khalat Raj oko Deir Saryana artiljerijskim granatama, te da je napad uzrokovao žrtve i štetu, toliko da je izraelska vojska poslala snage podrške u to područje pod okriljem gustog dima kako bi evakuirala ranjene.

Hezbollah je također izvijestio da je gađao izraelsko vojno okupljanje u gradu Rashaf navođenom raketom. Pored toga, raketama su gađana i druga okupljanja izraelskih vojnika i opreme u Rashafu i Khalat Raju, a područje u blizini općine Al-Khayyam također je pogođeno artiljerijskom vatrom.