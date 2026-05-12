UNICEF: Izrael ubija palestinsku djecu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA) - Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) objavio je u utorak: Od januara 2025. godine, u prosjeku jedno palestinsko dijete je ubijeno svake sedmice na okupiranoj Zapadnoj obali od strane izraelskih snaga.

Prema riječima glasnogovornika UNICEF-a Jamesa Aldera, koji je govorio na konferenciji za novinare u Ženevi, najmanje 70 palestinske djece je ubijeno na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu tokom ovog perioda.

Naglasio je: "Djeca plaćaju nepodnošljivu cijenu kao rezultat eskalacije vojnih operacija i napada širom okupirane Zapadne obale, uključujući Istočni Jerusalem."

Govoreći o upotrebi bojeve municije od strane izraelskih vojnika protiv palestinske djece i adolescenata, glasnogovornik UNICEF-a je dodao: "U prosjeku, najmanje jedno palestinsko dijete je ubijeno svake sedmice na okupiranoj Zapadnoj obali od početka 2025. godine."

Pozvao je Tel Aviv da preduzme hitne i značajne mjere kako bi spriječio ubijanje palestinske djece i da se pridržava međunarodnog prava.