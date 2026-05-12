Komandant operacije Karbala: Nema izraelskih snaga ili garnizona u pustinji Najaf

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA -, komandant operacije Karbala objavio je da trenutno u pustinji Najaf nema snaga ili garnizona cionističkog režima.

Ranije su američke novine The Wall Street Journal izvijestile, pozivajući se na anonimne izvore, da je cionistički režim, uz znanje Sjedinjenih Država, uspostavio tajnu vojnu bazu u iračkoj pustinji kako bi podržao svoje agresivne napade na Iran.

Novine su citirale ove izvore koji navode da je pastir prijavio da je početkom marta vidio neobičnu vojnu aktivnost u tom području, uključujući letove helikoptera, te da je iračka vojska poslala snage da istraže.

U tom smislu, komandant operacije Karbala u Iraku rekao je za Al Jazeeru: "Trenutno nema izraelskih trupa ili garnizona u pustinji Najaf. Snage koje su bile u pustinji Najaf u martu bile su izraelske i nisu bile tamo duže od 48 sati."

General-major Tahsin Al-Khafaji, direktor za medije iračkog Ministarstva odbrane, također je negirao postojanje bilo kakve izraelske vojne baze u iračkoj pustinji, ali nije isključio mogućnost da vidi vojnike u području Al-Nukhib kako govore lomljeni arapski.

"Vojna delegacija posjetila je danas poslijepodne pustinju Al-Nukhib, koja se nalazi između provincija Anbar i Najaf, kako bi istražila izvještaje o izraelskoj bazi tamo", rekao je general-major Al-Khafaji za Rudaw u utorak (12. maja 2026.).

General-major Al-Khafaji iznio je detalje o „misterioznom“ incidentu u tom području, rekavši: „3. marta primili smo informaciju o prisustvu naoružanih muškaraca koji su govorili lomljenim arapskim. Sljedećeg dana, kada su snage Operativne komande Karbala otišle na mjesto događaja, bile su meta zračnog napada, koji je rezultirao smrću jednog vojnika i ranjavanjem dvojice.“

„5. marta naše snage su se vratile na istu lokaciju, ali nismo ništa pronašli. Možda postoji malo prisustvo tamo zbog tekućih sukoba između Irana, SAD-a i Izraela, ali sa sigurnošću potvrđujemo da u tom području nema vojne baze“, dodao je Al-Khafaji. Ranije, nakon objavljivanja izvještaja da je cionistički režim uspostavio tajnu vojnu bazu u Iraku, Narodne mobilizacijske snage (PMF) su danas (utorak) najavile početak vojne operacije u pustinjama Najaf i Karbala.

Tim za sigurnosne medije povezan sa iračkom Zajedničkom operativnom komandom izdao je u ponedjeljak navečer saopštenje u kojem se navodi da na iračkom tlu nema neovlaštenih baza ili snaga.

U saopštenju se navodi da se slučaj odnosi na incident koji se dogodio 5. marta 2026. godine, kada su se iračke sigurnosne snage iz Operativne komande Karbala i Najaf sukobile s neidentificiranim i neovlaštenim snagama podržanim avionima, što je rezultiralo smrću jednog pripadnika sigurnosnih snaga i ranjavanjem još dvojice.