Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA) - Jay Hurst, koji obavlja revizorske dužnosti Pentagona, rekao je na saslušanju Odbora za budžetska sredstva Predstavničkog doma SAD-a u utorak navečer: "Kada je prije dvije sedmice održano saslušanje Odbora za oružane snage Predstavničkog doma, procjena je bila 25 milijardi dolara."

Prema izvještaju CNN-a, visoki zvaničnik Pentagona je rekao: "Ali Združeni načelnici štabova i revizorski tim stalno preispituju ovu procjenu, tako da sada mislimo da je bliža 29 milijardi dolara." "To je zbog troškova popravke i zamjene opreme, kao i općih operativnih troškova zadržavanja ljudi na terenu."

CNN je ranije izvijestio da je procjena od 25 milijardi dolara koju je Hearst dao Kongresu u aprilu bila "mali broj" koji nije uključivao procijenjene troškove popravke velike štete na američkim bazama na Bliskom istoku. Preciznija procjena, uključujući troškove popravke i zamjene oštećene imovine, bliža je 40 do 50 milijardi dolara, rekao je jedan izvor.

Na pitanje da li može Kongresu dati formalniji prikaz troškova rata protiv Irana, ministar odbrane Pete Hegsett rekao je da će Pentagon "podijeliti sve što možemo kad god je to relevantno i potrebno".

Dana 30. marta 2018. godine, dok su se vodili indirektni razgovori s američkom stranom, Sjedinjene Američke Države i cionistički režim pokrenuli su agresiju na Iran, a Iran je, kao odgovor na agresiju na teritoriju zemlje i u samoodbrani, izveo Operaciju Pravo obećanje 4, ciljajući američke baze u regiji i specifične ciljeve na okupiranim teritorijama.

Prije izvještaja Pentagona, novinska kuća NBC News izvijestila je: "Američke vojne baze i druga oprema u regiji Perzijskog zaljeva pretrpjele su veliku štetu od iranskih napada, što je mnogo gore od onoga što je javno objavljeno i očekuje se da će popravka koštati milijarde dolara."

NBC News nastavio je svoj izvještaj razotkrivajući cenzuru vlade američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekavši: "Iran je nanio više štete američkim bazama nego što Pentagon priznaje. Trumpova administracija je također zatražila od privatnih satelitskih kompanija da blokiraju pristup slikama njegovih baza."