John Bolton: Iran može kontrolirati globalnu ekonomiju poput "prekidača za svjetlo"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - John Bolton, bivši savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost tokom prvog mandata Donalda Trumpa, kritikovao je u dopisu učinak američkog predsjednika u ratu protiv Irana i oštro ga kritikovao zbog ranog zaustavljanja napada.

Nespretan ulazak u rat bez političke pripadnosti

Bolton je u ovom dopisu napisao: Trump je pokrenuo napade na Iran bez ikakve prethodne pripreme ili objašnjenja američkoj javnosti, Kongresu i globalnim saveznicima.

Strah od ponavljanja "Obaminog sporazuma"

Bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost naglasio je: Trump je uhvaćen u zamku; s jedne strane, gladan je sporazuma koji može nazvati "pobjedom", a s druge strane, izuzetno se boji potpisivanja sporazuma sličnog JCPOA (poput Obame) i kritika.

Prema Boltonu, ovo oklijevanje je uzrokovalo da Iran da "potpuno neprihvatljiv" odgovor na predloženi okvir SAD-a.

Trumpova Edenovska greška

Bolton se vraća na Suesku krizu (1956.) kako bi kritikovao Trumpa, kada je britanski premijer Anthony Eden pokrenuo vojnu ofanzivu kako bi povratio Sueski kanal, ali se pod međunarodnim pritiskom sakrio i naredio prekid rata na pola puta.

Bolton piše: Ovo povlačenje dovelo je do kolapsa Britanskog carstva i Edenove ostavke.

Winston Churchill je, istovremeno, ukorio Edena rekavši: „Ne znam da li sam uopće imao hrabrosti započeti ovaj rat; ali znam da ako bih ga započeo, nikada ne bih imao hrabrosti da ga zaustavim na pola puta.“

Bolton insistira da Trump stoji upravo na Edenovom mjestu; on je započeo rat, ali sada se boji i odustao je.

Globalni ekonomski prekidač u rukama Irana

Bolton je na kraju upozorio: Ako se ova kriza okonča samo diplomatijom, Iran će zaključiti da zatvaranje Hormuškog moreuza nema nikakvu vojnu cijenu za njega. U tom slučaju, Teheran može, poput "prekidača za svjetlo", povećati ili smanjiti pritisak na globalnu ekonomiju kad god poželi.