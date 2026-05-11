UN: Izrael nastavlja ubijati Libanonke uprkos primirju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelska ratna mašinerija nastavlja ubijati žene u Libanu uprkos primjeni primirja u Libanu, koje je počelo 17. aprila, pod sjenom kontinuiranih zračnih napada. UN je objavio da je u protekle tri sedmice 25 Libanonki ubijeno, a 109 drugih žena je povrijeđeno.

Prema novinama Al Arabi Al-Jadeed, Moez Derid, regionalna direktorica UN Women u arapskim državama, upozorila je da ovo odražava ozbiljne opasnosti koje i dalje prijete libanonskim ženama i djevojčicama dok pokušavaju da se vrate svojim domovima, dok se očekivalo da će primirje pružiti veću sigurnost.

Derid je novinarima u sjedištu UN-a u Ženevi putem videokonferencije iz Bejruta rekla: „Lično sam svjedočila teškim humanitarnim posljedicama kontinuiranog ubijanja i raseljavanja žena i djevojčica u uslovima krhkog primirja.“

Ona je napade opisala kao jasno kršenje prava i garancija civila prema međunarodnom humanitarnom pravu.

Regionalna direktorica UN Women također je upozorila da se većina stanovnika ne može vratiti svojim domovima zbog kontinuiranih izraelskih zračnih napada, naredbi za evakuaciju, zabrane povratka u neka područja i ograničenja kretanja.

Dodala je da je više od pola miliona žena i djevojčica u Libanu i dalje raseljeno.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre i dva kruga direktnih pregovora između Libana i Izraela u Washingtonu, izraelske snage nastavljaju svoje napade, posebno u južnom Libanu. Također je bilo sporadičnih napada u istočnom Libanu, a prije nekoliko dana, prvi put od proglašenja primirja, meta su bila južna predgrađa Bejruta.

Izrael nastavlja okupirati više od 50 pograničnih gradova sa sjevernom okupiranom Palestinom i sprječava stanovnike da se vrate u svoja područja vojnom kontrolom i vatrenim oružjem. Osim toga, nastavljaju se svakodnevne prijetnje i naredbe za evakuaciju stanovnika južno i sjeverno od rijeke Litani.

Izvještaji također ukazuju na to da su izraelski napadi usmjereni i na humanitarne radnike, posebno humanitarne radnike, žene, djecu i libanonske novinare.

U međuvremenu, regionalna direktorica UN Women upozorila je na pogoršanje situacije sa sigurnošću hrane u Libanu, rekavši da je jedna žena rekla svojoj kolegici da je bila prisiljena sakupljati divlje biljke kako bi prehranila svoju porodicu.

Objasnila je da će se, prema posljednjim procjenama iz Integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane, dodatnih 144.000 žena i djevojčica u Libanu suočiti s ozbiljnom nesigurnošću hrane ili gorim stanjem u narednim mjesecima, čime će ukupan broj pogođenih žena i djevojčica dostići oko 639.000.

Draid je također rekla da je UN Women u Libanu pružio direktnu pomoć više od 15.000 žena i djevojčica, te da je ova podrška dosegla i više od 70.000 ljudi u lokalnim zajednicama.

Objasnila je da je organizacija podržala 534 aktivistice i liderice zajednice kako bi pomogle lokalnim zajednicama da se nose s posljedicama krize, identificiraju neposredne potrebe, smanje tenzije i uključe glasove žena u procese pomoći i obnove.

Draid je zaključila naglašavajući da prekid vatre u Libanu mora biti u potpunosti proveden i da bi ovaj proces trebao utrti put postizanju sveobuhvatnog i trajnog mira.