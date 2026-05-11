Waltz: Prijetnja oduzimanjem optičkih kablova lišila je Ameriku sna

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mike Waltz, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, reagirao je na situaciju u Hormuškom moreuzu i nedavne prijetnje Irana u intervjuu za ABC News, dajući izjave koje ukazuju na nemogućnost Washingtona da otvori ovaj strateški vodeni put neprijateljskim brodovima.

Kao odgovor na pitanje o tome kao je prošlo više od 50 dana od prijetnji Donalda Trumpa Iranu i neuspjeha u otvaranju Hormuškog moreuza za neprijateljske brodove, Waltz je rekao: "Ovo nije prvi put da je Iran iznio takvu prijetnju ili da je zapravo učinio tako nešto. Imali smo rat tankerima 1980-ih, kada su jedan od naših brodova gađali minom, a Iran radi takve stvari već 50 godina."

Priznavanje 50-godišnjeg suvereniteta Irana nad Hormuškim tjesnacem

Waltzove izjave dolaze u vrijeme kada američka vlada, uprkos opsežnim vojnim i diplomatskim prijetnjama, nije uspjela poremetiti iransku kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Ove izjave se praktično smatraju priznanjem dugoročnog suvereniteta Irana nad ovim vitalnim plovnim putem.

Nova prijetnja Irana; zapljena podmorskih kablova

Američki ambasador pri UN-u također je izrazio zabrinutost zbog nove prijetnje Irana, rekavši: "Sada su čak i na iranskoj državnoj televiziji prijetili da će zaplijeniti podmorske kablove koji prolaze kroz Hormuški moreuz." Kablovi koji prenose finansijske podatke, informacije sa berze i podatke vezane za oblak i podatkovne centre. To ne možemo prihvatiti.

Kablovi vrijedni 10 biliona dolara dnevno

Vrijedi reći da podmorski optički kablovi koji prolaze kroz Hormuški moreuz svakodnevno prenose više od 10 biliona dolara finansijskih transakcija (uključujući SWIFT poruke, transakcije na berzi i mjenjačnice), ali ova vitalna komunikacijska infrastruktura je zanemarena u sjeni tradicionalnog pogleda na moreuz (brodstvo i energija), a Iran lišen svojih ekonomskih i suverenih koristi.