Njemačka zaustavlja plan razmještanja američkih raketa Tomahawk

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), njemački kancelar Friedrich Mertz je objavio da je plan razmještanja američkih raketa dugog dometa Tomahawk na njemačkom tlu, koji je prethodno predložen za vrijeme predsjedništva Joea Bidena, zaustavljen, barem za sada.

Ova odluka dolazi u vrijeme kada su odnosi između Berlina i Washingtona ušli u napetu fazu nakon Mertzove nedavne kritike rata SAD-a i Izraela protiv Irana. Meretz je također rekao da su Sjedinjene Države bile "ponizene" u pregovorima s Iranom, što je razljutilo Donalda Trumpa i izazvalo zahlađenje u odnosima između dvije zemlje.

Istovremeno, Washington Post je izvijestio da su zvaničnici Pentagona izrazili zabrinutost zbog velike upotrebe raketa Tomahawk u iranskom ratu. Prema izvještaju, američka vojska je ispalila više od 850 krstarećih raketa Tomahawk samo u prve četiri sedmice rata.

Prema Washington Postu, visoka stopa upotrebe ovih raketa dovela je do internih diskusija unutar Ministarstva odbrane SAD-a o povećanju zaliha i nabavci više ovog oružja.