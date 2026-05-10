Moć iranskih brzih brodova u Perzijskom zaljevu; alat za asimetrično ratovanje u Hormuškom tjesnacu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), list Financial Times je u izvještaju napisao da je mreža brzih brodova koji pripadaju mornarici IRGC-a stacionirana duž južne obale Irana. Mnogi od ovih plovila drže se u zaljevima, tunelima i obalnim skloništima i mogu se brzo kretati prema Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih svjetskih brodskih ruta za naftu i plin, ako se to naredi, navodi se u izvještaju.

Neki od ovih plovila su lagani i jednostavni, dok su druga opremljena oružjem poput raketa kratkog dometa i naprednijom opremom, navodi se u izvještaju. Ova plovila su sposobna da se kreću u grupama velikom brzinom i, uznemiravajući veće brodove, predstavljaju stalnu prijetnju brodskim rutama u regiji.

U izvještaju se također navodi da je upotreba brzih plovila dio iranske doktrine "asimetričnog ratovanja", koja datira još iz iransko-iračkog rata. Procjene pokazuju da IRGC ima između 500 i 1.000 brzih jurišnih plovila i više od hiljadu bespilotnih plovila, od kojih su neka sposobna da ispaljuju rakete ili torpeda i, zajedno s dronovima i raketnim sistemima, mogu igrati važnu ulogu u sigurnosnoj jednačini regije.