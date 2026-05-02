NBC: SAD traže pomoć u formiranju koalicije u Hormuškom moreuzu usred rastućeg raskola sa saveznicima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pozivajući se na NBC, američka vlada je poduzela novi korak kako bi otvorila prolaz brodova kroz ovaj vitalni moreuz formiranjem nove međunarodne koalicije. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se razlike između Washingtona i njegovih saveznika pojačavaju.

Prema internom dopisu State Departmenta koji je dobio NBC News, Sjedinjene Države nastoje stvoriti koaliciju pod nazivom struktura "Sloboda mora". Američki medij je napisao da je koalicija osmišljena u saradnji s Pentagonom i da ima za cilj razmjenu informacija između zemalja članica, osiguranje sigurnog prolaza brodova i koordinaciju diplomatskih i ekonomskih mjera protiv Islamske Republike Iran.

Prema dokumentu, američki State Department je zatražio od svojih diplomatskih misija da ohrabre zemlje da se pridruže koaliciji, ali je naglašeno da će zemlje poput Rusije, Kine, Bjelorusije i Kube biti isključene iz inicijative.

Prema izvještaju, koalicija će djelovati kao nezavisna struktura, ali koordinirana sa sličnim inicijativama koje predvode Velika Britanija i Francuska. U međuvremenu, Centralna komanda SAD-a bit će odgovorna za upravljanje pomorskim saobraćajem i direktnu komunikaciju s brodovima.

NBC je naglasio da se ovi pokreti odvijaju u situaciji kada su globalne cijene energije dostigle najviši nivo u posljednje četiri godine, a istovremeno je Trumpova domaća popularnost opala; problem koji je doprinio složenosti budućih odluka Washingtona u vezi s ovom krizom.

Trump je ranije tvrdio da Sjedinjenim Državama nije potrebna pomoć saveznika da otvore Hormuški moreuz. Međutim, nakon što je Iran zatvorio brodsku rutu nakon zajedničkih vojnih napada Sjedinjenih Država i cionističkog režima 28. februara, Washington je bio prisiljen zatražiti saradnju od drugih zemalja.

Jaz između Sjedinjenih Država i zapadnih saveznika

NBC News je napisao da su se ovi događaji dogodili istovremeno s razlikama između Sjedinjenih Država i njihovih zapadnih saveznika, posebno članica NATO-a (vojnog saveza zapadnih zemalja). Trump je javno kritizirao nedostatak saradnje ovih zemalja i u svom govoru u saveznoj državi Floridi (saveznoj državi na jugoistoku Sjedinjenih Država) tvrdio da NATO nije pomogao Washingtonu.

Medijski ured je dodao da je u tom smislu Ministarstvo odbrane SAD-a najavilo da će povući oko 5.000 vojnika iz Njemačke, potez za koji su zvaničnici Pentagona rekli da je odgovor na kritike njemačkog kancelara Friedricha Mertza o ratu s Iranom. Trump je također zaprijetio povlačenjem američkih trupa iz Italije i Španije.