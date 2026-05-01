Amerikanci ne odobravaju rat protiv Irana/ Teška situacija je rezultat Trumpovih parola o ekonomskom oporavku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), iako je prošlo oko dva mjeseca od američkog rata protiv Irana, anketa Ipsosa, ABC Newsa i Washington Posta otkrila je negativno mišljenje Amerikanaca o ratu protiv Irana u zajedničkoj anketi.

Prema ovoj anketi, negativno mišljenje Amerikanaca o ratu protiv Irana dostiglo je nivo rata u Iraku i Vijetnamu.

Zajednička anketa Ipsosa, ABC Newsa i Washington Posta pokazuje da je rat postao jednako nepopularan među Amerikancima kao i treća godina rata u Iraku 2006. i šesta godina rata u Vijetnamu 1970-ih, s nezadovoljstvom koje je dostiglo oko 61%.

Također, dok je Trump tvrdio da se ekonomska situacija Amerikanaca poboljšala tokom njegovog mandata, s cijenama benzina koje su porasle na najviše nivoe u protekle četiri godine, četiri od deset Amerikanaca kažu da se njihova situacija pogoršala otkako je Trump preuzeo dužnost te su smanjili vožnju, smanjili potrošnju domaćinstava, promijenili rekreativne programe ili kupili električni automobil.

Što se tiče budućnosti, polovina Amerikanaca vjeruje da će cijene benzina ove godine još više porasti, a 15% se nada da će cijene ostati na istom nivou.