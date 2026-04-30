Američki senator: Trumpov rat protiv Irana rezultat je njegove nesposobnosti pregovaranja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), senator Chris Van Halen kritikovao je politiku Donalda Trumpa prema Iranu i naglasio da je njegova odluka o otkazivanju nuklearnog sporazuma utrla put sadašnjem ratu.

Van Halen je podsjetio da je sam Trump ranije rekao: "Predsjednik koji nije sposoban pregovarati započet će rat s Iranom."

Rekao je: Rat u Iranu rezultat je Trumpove nesposobnosti pregovaranja i njegove odluke da poništi sporazum koji je spriječio Iran da dobije nuklearno oružje tokom Obamine ere.

Van Halen je upozorio da bi nastavak ove politike doveo Sjedinjene Države na put beskonačnog sukoba s Iranom.