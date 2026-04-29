Hamas: Operacija Silwad pokazala je da se palestinski narod ne boji zločina okupatora

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt - ABNA Palestinski islamski pokret otpora (Hamas) objavio je danas, u srijedu, da je anticionistička operacija jutros u gradu Silwad istočno od Ramallaha pokazala da se palestinski narod ne boji zločina okupatora i nasilja doseljenika te da će se tome suprotstaviti.

Anticionistička operacija hladnim oružjem jutros u gradu Silwad, istočno od Ramallaha, rezultirala je ranjavanjem dva izraelska vojnika.

Pokret Hamas izrazio je saučešće zbog mučeničke smrti "Abdul Halima Ruhija Abdul Halima Hammada", 37-godišnjeg vođe operacije, te objavio da je svojom krvlju i djelima poslao jasnu poruku onima koji misle da mogu slomiti duh otpora među Palestincima.

Pokret je naglasio da će nastavak djelovanja cionističkog režima, uključujući intenziviranje okupacije, judaizaciju, pokušaje aneksije i prisilnog raseljavanja, naići na ljutit odgovor Palestinaca, te da palestinski narod i dalje vidi put otpora i stabilnosti kao način oslobađanja zemlje i vraćanja svojih prava.

Palestinski islamski pokret otpora pozvao je palestinske građane na Zapadnoj obali da poremete neprijateljske sigurnosne proračune provođenjem više operacija i spriječe nastavak vojnih akcija u palestinskim gradovima, selima i kampovima.