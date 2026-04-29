Hakim Al-Zaidiju: Novi vladin kabinet treba izraziti volju svih segmenata iračke nacije

29 april 2026 - 22:00
ABNA24: Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, na sastanku s premijerom odgovornim za formiranje nove vlade, naglasio je da novi vladin kabinet treba izraziti volju svih segmenata iračke nacije i razmotriti osnaživanje kvalificiranih pojedinaca u iračkim ministarstvima.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt  - ABNA - Sayyed Ammar Al-Hakim, vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, danas je, u srijedu, u Bagdadu ugostio Alija Al-Zaidija, premijera odgovornog za formiranje nove iračke vlade.

Prema saopštenju press ureda Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, Al-Hakim je čestitao Al-Zaidiju na sticanju povjerenja članova koordinacijskog okvira iračkih šiitskih političkih snaga i na tome što je odgovoran za formiranje buduće vlade, te mu poželio uspjeh u formiranju vladinog kabineta.

Al-Hakim je naglasio da novi vladin kabinet mora izraziti volju svih segmenata iračke nacije i razmotriti osnaživanje kompetentnih pojedinaca u iračkim ministarstvima.

Ukazao je na potrebu postavljanja prioriteta u vladinom programu, s finansijskim i ekonomskim izazovom u prvom planu, te na važnost diverzifikacije prihoda i ruta izvoza nafte, bankarske reforme, konsolidacije sigurnosne stabilnosti i napora za jačanje regionalne i međunarodne uloge Iraka.

