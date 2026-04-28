Nedostatak islamskih groblja u Francuskoj / Muslimani u Toursu traže grobove

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), od 2024. godine, zbog nedostatka prostora na grobljima posvećenim muslimanima u Francuskoj, muslimanske porodice u gradu Toursu u ovoj zemlji prisiljene su da sahranjuju svoje mrtve sedmicama nakon smrti ili da ih sahranjuju na grobljima daleko od grada. Ovaj problem postoji na nacionalnom nivou u Francuskoj i intenzivirao se od pandemije koronavirusa.

Prema francuskoj web stranici Mediapart, ova kriza je jasno demonstrirana u slučaju Yasmine, žene koja je morala čekati 29 dana da sahrani svog oca, koji je umro u gradu Toursu u decembru 2025. godine. Nakon dugog i komplikovanog administrativnog procesa i negativnih odgovora okolnih općina, konačno je bila prisiljena da ga sahrani u gradu udaljenom 250 kilometara.

Jedini cilj mlade žene bio je da sahrani svog pokojnog oca prema islamskim tradicijama, koje naglašavaju brzu sahranu, sahranu u posebnom dijelu za muslimane i tijelo okrenuto prema Kabi, pravo koje garantuje francuski zakon.

Ali ovaj zahtjev je dočekan sa zidom administrativnih kriza, jer je postalo jasno da groblja u gradu Toursu više nemaju mjesto koje bi poštovalo njene vjerske karakteristike.

Yasmine kaže o onome što se dogodilo: "Ne možemo započeti period žalosti, znajući da se tijelo umrlog raspada u mrtvačnici... To je zaista sramotno."

Prema Mediapartu, ovo nije izuzetan slučaj, jer lokalna svjedočanstva pokazuju da je prosječno čekanje na islamsku sahranu u gradu Toursu dostiglo oko dvije sedmice, a u nekim slučajevima čak i premašilo tri sedmice, dok su postojeća groblja potpuno puna.

Nova generacija muslimana želi sahranu u Francuskoj

Kriza se proširila i na nacionalnu razinu; nekoliko francuskih gradova suočava se sa sličnim nedostatkom islamskih dijelova groblja. Dio pogoršanja ovog problema posljedica je pandemije koronavirusa, koja je otežala transport tijela u njihove zemlje porijekla, kao i promjenjivih stavova novih generacija, koje preferiraju da budu sahranjene u Francuskoj.

Mlađa generacija francuskih muslimana, rođenih i odraslih u ovoj zemlji, razvila je drugačiji stav i preferira da budu sahranjene u Francuskoj, blizu svojih porodica, za razliku od generacije svojih baka i djedova.

Uprkos upozorenjima koja se daju godinama, lokalne vlasti u Francuskoj nisu bile u stanju odgovoriti na porast potražnje, što je vršilo sve veći pritisak na općine, posebno jer je stvaranje ovih prostora u diskreciji gradonačelnika.

Francusko vijeće islamske religije upozorilo je 2020. godine vladu i Uniju gradonačelnika zemlje na nedostatak raspoloživog prostora, ali do sada nije predloženo suštinsko rješenje za ovaj problem.

Razlog ovog kašnjenja je birokratija, kao i politički razlozi, budući da stvaranje islamskih odjeljenja na francuskim grobljima u potpunosti zavisi od odluke gradonačelnika, a njihov nivo saradnje varira u zavisnosti od političkih trendova i lokalnih pritisaka.

Pravo na dostojanstvenu smrt; Zahtjevi francuske muslimanske zajednice

U gradu Toursu, vlasti razmatraju privremena rješenja, uključujući korištenje novog zemljišta, uz projekat izgradnje velikog groblja na regionalnom nivou, ali bi sprovođenje takvog plana moglo potrajati godinama.

Lokalna udruženja pozvala su na hitan odgovor na krizu, tvrdeći da je ona prevazišla vjerske granice i postala pitanje ljudskog dostojanstva, jer porodice nisu u mogućnosti da se oproste od svojih mrtvih na dostojanstven način.

Zaista, francuska muslimanska zajednica ne vidi ovo pitanje samo kao vjersko, već kao pitanje dostojanstva i građanstva.

Aktivisti koji pozivaju na radikalno rješenje krize insistiraju na tome da je poštovanje pogrebnih običaja građana sastavni dio njihovog prava da žive i umru dostojanstveno na francuskom tlu, bez političke eksploatacije tokom izborne sezone.