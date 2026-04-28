Američki teoretičar: Podbacili smo u iranskom ratu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), John Mearsheimer, poznati američki politikolog i teoretičar, rekao je u izjavi: Nismo postigli nijedan od naših ciljeva, a Hormuški moreuz je također pod iranskom kontrolom.

Dodao je: „Morate imati na umu da smo mi (Amerika) ušli u ovaj rat s četiri velika zahtjeva: Morali su se potpuno odreći svojih kapaciteta za obogaćivanje urana, morali su prestati podržavati Hute, Hamas i Hezbollah, morali su se riješiti svojih projektila i, što je najvažnije, doći će do promjene režima. To su bili naši zahtjevi i po mom mišljenju, najvažniji je bila promjena režima jer, prema njima, ako bi se to učinilo, ostali zahtjevi bi došli s tim. Ali nismo uspjeli po sva četiri ova pitanja.“

Mearsheimer je naglasio: „Ne treba vas ometati ovo pitanje. Nismo uspjeli postići nijedan od ovih ciljeva.“

Govoreći o iranskoj vojnoj moći i sposobnostima, dodao je: „Lekcija koju Iran treba naučiti iz rata je da izgradi mnogo projektila i sakrije ih u gradovima s projektilima.“