Vanjska politika: Cijena Trumpovog ponižavanja drugih

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), časopis Foreign Policy je u izvještaju o posljedicama rata SAD-a s Iranom opisao posljedice rata, koje će Trumpa skupo koštati.

Časopis piše: Od Evrope do Azije, vlade usvajaju konzervativne strategije suočene s nepouzdanom i nestabilnom američkom moći.

Tradicionalni saveznici SAD-a poput Njemačke, Francuske, Japana i Južne Koreje više ne vjeruju Washingtonovom "kišobranu podrške".

Pokušavaju izbjeći da ih Trumpove iznenadne odluke paraliziraju približavanjem Kini ili jačanjem nezavisnih evropskih vojski.