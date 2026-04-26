Udruženje za ljudska prava Bahreina: Simpatije prema Iranu su kriminalizovane u tri arapske zemlje

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - udruženje za ljudska prava Bahreina održalo je sastanak u Komu pod nazivom "Između represije i rata"; što znači "Između represije i rata"; dok se čini da je ono što se danas ponavlja u nekim zemljama, posebno u narodima regije; više "utvrđivanje" nego "represija"; To znači da se teži većem cilju od represije, naime, "iskorijenjavanju" glasa svakog protesta ili opozicije.

Na početku ovog sastanka, prilikom obilježavanja sjećanja na sve šehide ovog rata, posebno na šehida vođe, Imama Hamneija, neka je Bog zadovoljan s njim, kao i na sve šehide i veterane fronta otpora, posebno šehida Seyyeda Hassana Nasrallaha, istaknuto je da, nažalost, ne postoji jedinstveni standard u ispitivanju pitanja ljudskih prava u svijetu.

Također, dokumentirani izvještaji predstavljeni na arapskom jeziku na ovom sastanku pokazali su da su se tokom februara i marta ove godine, istovremeno s izbijanjem ramazanskog rata protiv iranske nacije, dogodile represije, hapšenja, zatvaranja, pa čak i atentati i šehadet nekih ljudi i vjerskih ličnosti u zemljama Bahreina, Kuvajta i UAE.

Ovi pritisci uslijedili su nakon demonstracija nekih ljudi koji su protestovali protiv agresije neprijatelja na iransku naciju i, naravno, doveli su i do napada na domove demonstranata, pa čak i do uništavanja nekih od tih domova.

Ovi izvještaji su također jasno stavili do znanja da je rukovanje javnim mnijenjem i protestima bilo u potpunosti političko i uključivalo je organizatore skupova žalosti, objavljivanje poruka saučešća za šehadet ajetullaha Hamneija, pa čak i objavljivanje slogana "Ya Hussein" u sajberprostoru.

Shodno tome, treba reći da je tokom ova dva mjeseca i u ove tri zemlje: Bahreinu, Kuvajtu i UAE, svako izražavanje saosjećanja prema Islamskoj Republici Iran kriminalizovano, a u nekim slučajevima su održana suđenja nekim optuženima po lažnim optužbama poput korištenja oružja za masovno uništenje (!), pa čak i bez prisustva advokata.

Što se tiče glavnog izvještaja ovog sastanka, on se odnosio na neke ratne zločine koji su se dogodili u Iranu i tokom Ramazanskog rata; posebno se fokusirajući na štetu nanesenu stambenim područjima u Iranu, uključujući napade na škole, sportske dvorane, bolnice, baze za pomoć, kulturne centre i druga civilna područja.

Izvještaj je nastavio naglašavajući da je masakr nevine djece u školi Shajarah Tayyiba u Minabu 28. februara 2026. godine definitivno ratni zločin koji je dovoljan da se imena Sjedinjenih Američkih Država i Izraela stave na crnu listu počinitelja zločina protiv djece.

Izvještaji su također smatrali atentat na vjerskog autoriteta u njegovom domu ne kao atentat na pojedinca, već kao znak otvorenog neprijateljstva neprijatelja prema cijelom islamskom ummetu, dodajući: Ovim ratnim zločinom, svi sljedbenici ajetullaha Hameneija u svim zemljama pretrpjeli su unutrašnju štetu i ozljede.

U izvještajima se također navodi da cijeli svijet mora prihvatiti odgovornost za svoje postupke; osim toga, s obzirom na poduzete radnje, Trump i Netanyahu su dva ratna zločinca koji moraju biti međunarodno procesuirani i potrebno je da se svi zločinci koji su direktno i indirektno učestvovali u ovim tragedijama sude na međunarodnim sudovima i u skladu s međunarodnim pravom.

Izvještaji predstavljeni na ovom sastanku dalje su priznali da politika gušenja i suzbijanja protesta u zemljama regije nije završena; dok je atentat na neke nacionalne i vjerske ličnosti u muslimanskim zemljama na dnevnom redu neprijatelja.