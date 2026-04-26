The Independent: Jedna pomorska katastrofa od prije jednog stoljeća pokazuje da Donald Trump ne može silom zauzeti Hormuški moreuz

26 april 2026 - 23:42
News ID: 1806783
ABNA24: Hormuški moreuz 2026. godine za Donalda Trumpa predstavlja isto što i „galipoljska zamka“ .

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - u bici kod Galipolja tokom Prvog svjetskog rata, Ujedinjeno Kraljevstvo je vjerovalo da može lako proći kroz Dardanele i natjerati Osmansko Carstvo na predaju. Međutim, morske mine, obalna artiljerija i geografija moreuza uništili su britansku flotu.

Hormuški moreuz 2026. godine za Donalda Trumpa predstavlja isto što i „galipoljska zamka“ — mjesto gdje moderna tehnologija može biti nadjačana surovom geografijom i pametnim minama.

