Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - u bici kod Galipolja tokom Prvog svjetskog rata, Ujedinjeno Kraljevstvo je vjerovalo da može lako proći kroz Dardanele i natjerati Osmansko Carstvo na predaju. Međutim, morske mine, obalna artiljerija i geografija moreuza uništili su britansku flotu.

Hormuški moreuz 2026. godine za Donalda Trumpa predstavlja isto što i „galipoljska zamka“ — mjesto gdje moderna tehnologija može biti nadjačana surovom geografijom i pametnim minama.