Generalni sekretar Hezbollaha: Oružje otpora je odbrana opstanka Libana / Cionistički neprijatelj neće ostati na okupiranim teritorijama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šejh Naim Qassem, generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, objavio je danas, u ponedjeljak, da je cionistički neprijatelj došao do ćorsokaka i da otpor nastavlja i da je jak i nepobjediv.

Generalni sekretar Hezbollaha u Libanu dodao je: Otpor čvrsto odbacuje direktne pregovore, a državnici bi trebali znati da njihovi postupci neće biti u interesu Libana ili njih samih.

U izjavi se navodi: Vlada ne može nastaviti dok krši prava Libana i poklanja svoju zemlju; mora se vratiti svom narodu i biti vlada naroda.

Generalni sekretar Hezbollaha izjavio je: Odgovornost je vlade da prekine direktne pregovore sa cionističkim neprijateljem i da se vrati indirektnim pregovorima.

Oružje otpora je odbrana postojanja Libana

Šejh Naim Qassem dodao je: Oružje otpora je odbijanje agresije i odbrana postojanja Libana, a otpor neće odustati od svog oružja i odbrane.

Generalni sekretar Hezbollaha naglasio je: Neprijatelj je, uz podršku Amerike, pokušao uništiti Hezbollah, islamski otpor i njegovu narodnu bazu, ali uprkos korištenju svih sredstava, nije uspio od početka bitke "Ulu al-Bas" (Snažni borci) 23. septembra 2024. godine.

Šejh Naim Qassem izjavio je: Neprijatelj je računao na odlučujuću tačku 2. marta 2026. godine, ali je otpor odgovorio na taj napor operacijom "Al-Asf Al-Ma'aqul", iznenadivši neprijatelja i njegove pristalice.

Generalni sekretar Hezbollaha u ovoj izjavi naglasio je: Postojanost i borbena sposobnost otpora, raznolikost njegovih metoda borbe i precizno upravljanje terenom, zajedno s narodnom podrškom i tolerancijom raseljavanja i žrtava, doveli su do neuspjeha neprijatelja.

Cionistički neprijatelj neće ostati na okupiranim teritorijama

U svojoj današnjoj izjavi, generalni sekretar Hezbollaha izjavio je: Zabilježite ovo za historiju, cionistički neprijatelj neće ostati ni u jednom kutku okupiranih teritorija, a stanovnici ovih područja će se vratiti na svoju zemlju. Dodao je: Kao što smo se zajedno opirali, zajedno ćemoje obnoviti.

5 zahtjeva za postizanje rješenja krize u Libanu

Šejh Naim Qassem je najavio: Rješenje je ostvarenje pet osnovnih zahtjeva, koji uključuju potpuni prekid kopnene, pomorske i zračne agresije, povlačenje cionističkog neprijatelja s okupiranih teritorija, oslobađanje zatvorenika, povratak stanovnika u sve gradove i sela i početak obnove.

Generalni sekretar Hezbollaha naglasio je: Otpor neće odustati od svog oružja, a to oružje je neophodno za odbranu i suprotstavljanje agresiji.