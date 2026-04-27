Afganistan je bio uspješan u borbi protiv terorizma, sa smanjenjem žrtava za 95%

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema novom izvještaju Globalnog indeksa terorizma za 2026. godinu, Afganistan je zabilježio značajno smanjenje žrtava od terorističkih napada, sa trendom pada broja smrtnih slučajeva, te je dostigao 11. mjesto na ovoj rang listi.

Iako je Afganistan pao za dva mjesta na ljestvici u odnosu na prošlu godinu, izvještaj naglašava da je broj terorističkih žrtava u ovoj zemlji dugoročno u padu, te je ovo pitanje ocijenjeno kao jedan od važnih sigurnosnih događaja.

U izvještaju se dalje navodi da je Afganistan, zajedno s Irakom, doživio najveće smanjenje broja smrtnih slučajeva od terorizma od 2007. godine, sa smrtnim slučajevima u Afganistanu smanjenim za 95 posto, a u Iraku za 99 posto.

U izvještaju se također navodi:

"Najveće procentualno smanjenje terorističkih aktivnosti od 2007. godine dogodilo se u Iraku i Afganistanu, sa smrtnim slučajevima u ovim zemljama smanjenim za 99, odnosno 95 posto."