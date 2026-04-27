  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

Afganistan je bio uspješan u borbi protiv terorizma, sa smanjenjem žrtava za 95%

27 april 2026 - 20:16
News ID: 1807139
Afganistan je bio uspješan u borbi protiv terorizma, sa smanjenjem žrtava za 95%

ABNA24: Afganistan je bio uspješan u borbi protiv terorizma, sa smanjenjem žrtava za 95% Novi izvještaj Globalnog indeksa terorizma za 2026. godinu izvještava o značajnom smanjenju žrtava od terorističkih napada u Afganistanu; s obzirom na to da zemlja bilježi trend pada broja smrtnih slučajeva, rangirana je na 11. mjestu na listi.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema novom izvještaju Globalnog indeksa terorizma za 2026. godinu, Afganistan je zabilježio značajno smanjenje žrtava od terorističkih napada, sa trendom pada broja smrtnih slučajeva, te je dostigao 11. mjesto na ovoj rang listi.

Iako je Afganistan pao za dva mjesta na ljestvici u odnosu na prošlu godinu, izvještaj naglašava da je broj terorističkih žrtava u ovoj zemlji dugoročno u padu, te je ovo pitanje ocijenjeno kao jedan od važnih sigurnosnih događaja.

U izvještaju se dalje navodi da je Afganistan, zajedno s Irakom, doživio najveće smanjenje broja smrtnih slučajeva od terorizma od 2007. godine, sa smrtnim slučajevima u Afganistanu smanjenim za 95 posto, a u Iraku za 99 posto.

U izvještaju se također navodi:

"Najveće procentualno smanjenje terorističkih aktivnosti od 2007. godine dogodilo se u Iraku i Afganistanu, sa smrtnim slučajevima u ovim zemljama smanjenim za 99, odnosno 95 posto."

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha