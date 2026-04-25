Druga faza Hormuške krize s kojom se svijet suočava; prelazak crvene linije

Istraživačka i analitička kompanija u oblasti ulaganja u naftni i plinski sektor, HFR, napisala je u analizi da ako se Hormuški moreuz otvori nakon aprila (ovog mjeseca), ne možemo dati tačnu prognozu za cijene nafte.

Prema istraživačkoj kompaniji, prešli smo tačku bez povratka ili crvenu liniju; ovo će biti najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u historiji tržišta nafte sa četiri puta većim intenzitetom.

Prema analizi, fundamentalne tržišne teorije ovdje više neće važiti, jer nema cijene za apsolutnu oskudicu. Kada tržištu ponestane goriva, jednostavno ga ponestane.

Bloomberg je u izvještaju također napisao da već mjesec dana hodamo po ivici žileta, a sa zatvorenim Hormuškim moreuzom, očekivano "uništenje potražnje" koje je bilo odgođeno sada se događa; sada amortizer ove krize završava, a jaz u ponudi od milijardu barela dostigao je obim koji nijedna strateška rezerva ne može popuniti.

Jučer je američki finansijski gigant, JPMorgan, najavio pad potražnje koji je mnogo veći od finansijske krize iz 2009. godine; pad koji nije uzrokovan cijenom, već prisilnim padom potražnje zbog nedostatka ponude, što znači da tržište ulazi u prisilno uništenje potražnje.