Šef Koalicije iračke nacionalne vlade naglašava trajni prekid rata protiv Irana

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sayyid Ammar Hakim, šef Koalicije iračkih nacionalnih vladinih snaga, sastao se s Hadijem Al-Amirijem, generalnim sekretarom Organizacije Badr, i razmotrio politički razvoj događaja u Iraku i formiranje nove vlade zemlje.

Sayyid Ammar Hakim je izdao saopštenje u kojem je objavio da su dvije strane, razmatrajući politički razvoj događaja u Iraku, naglasile potrebu poštivanja zakonskog roka za formiranje nove vlade i njegovog nekršenja.

Dvije strane su također pozvale na pridržavanje jedinstva Šiitske koalicije Koordinacijskog okvira i naglasile da je ova koalicija u prošlosti pružila važan politički model.

Seyyed Ammar Hakim je također naglasio važnost trajnog zaustavljanja rata protiv Islamske Republike Iran i sprječavanja da regija bude uvučena u daljnje tenzije, te pozvao međunarodnu zajednicu da ispuni svoju odgovornost prema ovom sukobu, koji je imao posljedice po regiju i svijet.