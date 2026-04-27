Šef Koalicije iračke nacionalne vlade naglašava trajni prekid rata protiv Irana

27 april 2026 - 18:54
News ID: 1807106
ABNA24: Sayyid Ammar Hakim, naglašavajući potrebu trajnog prekida rata protiv Islamske Republike Iran, pozvao je međunarodnu zajednicu da ispuni svoju odgovornost.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sayyid Ammar Hakim, šef Koalicije iračkih nacionalnih vladinih snaga, sastao se s Hadijem Al-Amirijem, generalnim sekretarom Organizacije Badr, i razmotrio politički razvoj događaja u Iraku i formiranje nove vlade zemlje.

Sayyid Ammar Hakim je izdao saopštenje u kojem je objavio da su dvije strane, razmatrajući politički razvoj događaja u Iraku, naglasile potrebu poštivanja zakonskog roka za formiranje nove vlade i njegovog nekršenja.

Dvije strane su također pozvale na pridržavanje jedinstva Šiitske koalicije Koordinacijskog okvira i naglasile da je ova koalicija u prošlosti pružila važan politički model.

Seyyed Ammar Hakim je također naglasio važnost trajnog zaustavljanja rata protiv Islamske Republike Iran i sprječavanja da regija bude uvučena u daljnje tenzije, te pozvao međunarodnu zajednicu da ispuni svoju odgovornost prema ovom sukobu, koji je imao posljedice po regiju i svijet.

