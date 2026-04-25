Trump: Otkazivanje putovanja u Pakistan ne znači početak rata s Iranom

25 april 2026 - 23:50
News ID: 1806351
ABNA24: Trump je u subotu izjavio novinskoj agenciji Axios da neslanje američke delegacije u Pakistan ne znači nastavak rata s Iranom i da o tome još nije razmišljao.

Američki predsjednik je rekao da ne vidi razlog za slanje Witkoffa i Kushnera na 18-satni let u trenutnoj situaciji (pregovori) i da je ovo putovanje predugo.
Iranski ministar vanjskih poslova Seyyed Abbas Araqchi podijelio je danas stavove Teherana o pregovorima sa SAD-om s pakistanskim zvaničnicima u Islamabadu.

Prethodno su Witkoff i Kushner također trebali otputovati u Islamabad.

U vezi s neslanjem svojih predstavnika u Islamabad, Trump je rekao da bi se umjesto dugog putovanja u Pakistan, ista stvar mogla obaviti telefonom i ako Iranci žele, mogu kontaktirati američke zvaničnike.

