Trump: Otkazivanje putovanja u Pakistan ne znači početak rata s Iranom

Američki predsjednik je rekao da ne vidi razlog za slanje Witkoffa i Kushnera na 18-satni let u trenutnoj situaciji (pregovori) i da je ovo putovanje predugo.

Iranski ministar vanjskih poslova Seyyed Abbas Araqchi podijelio je danas stavove Teherana o pregovorima sa SAD-om s pakistanskim zvaničnicima u Islamabadu.

Prethodno su Witkoff i Kushner također trebali otputovati u Islamabad.

U vezi s neslanjem svojih predstavnika u Islamabad, Trump je rekao da bi se umjesto dugog putovanja u Pakistan, ista stvar mogla obaviti telefonom i ako Iranci žele, mogu kontaktirati američke zvaničnike.