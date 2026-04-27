Trumpov rok za rat protiv Irana uskoro ističe/Šta će američki Kongres učiniti?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je rat protiv Irana 28. februara 2026. godine, bez odobrenja Kongresa, a njegova vlada je ovu akciju nazvala vojnom operacijom. Nasuprot tome, američki predsjednik, kao vrhovni komandant oružanih snaga, ima ovlaštenje da pokrene ograničene i neposredne napade radi zaštite interesa SAD-a bez prethodnog odobrenja, ali ovo ovlaštenje je ograničeno Zakonom o ratnim ovlaštenjima, koji određuje trajanje vojnih operacija bez odobrenja Kongresa na 60 dana, uz dodatnih 30 dana za povlačenje trupa.

Prema izvještaju u novinama Al-Arabi Al-Jadeed, 1970-ih, republikanci i demokrati u američkom Kongresu udružili su snage kako bi usvojili Zakon o ratnim ovlaštenjima, pokušaj povratka zakonodavne vlasti nad američkim stranim ratovima, nakon što su predsjednici Lyndon Johnson i Richard Nixon prevarili američke zakonodavce da pokrenu dva tajna rata protiv dvije neutralne zemlje, Rat protiv Laosa, koji je trajao od 1961. do 1973. godine, i Rat protiv Kambodže, koji je trajao od 1969. do 1973. godine. U to vrijeme, službeni zapisi o letovima su falsifikovani kako bi se stvorilo utisak da se bombardovanja izvode u Južnom Vijetnamu, a ne u Kambodži. Nixon je stavio veto na zakon, ali u rijetkom potezu, republikanci su se pridružili demokratama u poništavanju njegovog veta sa 75 glasova za i 18 protiv, omogućavajući da zakon stupi na snagu bez predsjednikovog potpisa.

Iako je američki rat protiv Irana efektivno počeo 28. februara, Trump nije formalno obavijestio Kongres o operaciji do 2. marta, datuma od kojeg počinje period od 60 dana, koji završava 1. maja. To znači da će se Trump suočiti s nekoliko opcija u narednim danima: ili tražiti odobrenje za upotrebu vojne sile ili da Kongres formalno objavi rat Iranu, obje opcije koje su zakonodavci do sada smatrali malo vjerovatnim. Druga opcija je dodatno produženje od 30 dana, pod uslovom da predsjednik može pismeno dokazati Kongresu da je produženje neophodno kako bi se osiguralo sigurno povlačenje američkih trupa.

Produženje ne bi omogućilo predsjedniku da nastavi vojne napade na Iran, ali američki predsjednici imaju historiju zaobilaženja zakona. Najnoviji primjer bio je Barack Obama, koji je 2011. godine nastavio napade na Libiju više od 60 dana bez odobrenja, tvrdeći da se zračni napadi i napadi dronovima ne smatraju neprijateljskim djelima prema zakonu jer američke snage nisu bile uključene u kopnene operacije.

Do sada, Trump ima gotovo potpunu kontrolu nad republikancima u Predstavničkom domu i Senatu, ali nekoliko ih je naznačilo da neće podržati nastavak napada nakon perioda od 60 dana. Republikanski senator John Curtis napisao je u dopisu da neće podržati nikakvu vojnu akciju koja bi se nastavila nakon tog perioda bez odobrenja Kongresa. U međuvremenu, demokrate nastavljaju vršiti pritisak na republikance da razjasne svoj stav prije novembarskih međuizbora nudeći prijedloge za okončanje rata.

Nije jasno hoće li republikanci biti spremni ovlastiti Trumpa da nastavi rat protiv Irana; Pogotovo ako odluka negativno utječe na njihove šanse za pobjedu na izborima za Predstavnički dom i Senat, posebno u vrijeme kada raste nezadovoljstvo američkih građana rastućim cijenama goriva, koje je pogoršano napadima. Neke ličnosti, uključujući Briana Muska, republikanskog predsjedavajućeg Odbora za vanjske odnose Predstavničkog doma, nagovijestile su da bi sljedeće glasanje moglo biti drugačije, aludirajući da bi se neki republikanci mogli pridružiti demokratama u zaustavljanju rata.

Republikanci traže odobrenje za rat za Trumpa

Dok neki republikanski zakonodavci pokušavaju natjerati Kongres da ovlasti Trumpa da nastavi rat protiv Irana, njihove šanse za uspjeh izgledaju male jer su demokrate ujedinjene u protivljenju.

Senatorica Lisa Murkowski, republikanka iz Aljaske, rekla je da radi s grupom senatora na izradi formalnog odobrenja za upotrebu vojne sile protiv Irana, ali još nije predstavila plan.

Očekuje se da će Trumpova administracija koristiti iste argumente koje je Obamina administracija koristila za opravdanje udara na Libiju, što je u to vrijeme razljutilo zakonodavce. Međutim, ignoriranje zakona sada bi moglo stvoriti političke probleme za Republikansku stranku, jer rat s Iranom nije popularan među američkom javnošću i nametnuo bi im visoku ekonomsku cijenu prije međuizbora. Trump je nedavno rekao da međuizbori neće izvršiti nikakav pritisak na njega da okonča rat protiv Irana.

Od donošenja Zakona o ratnim ovlastima 1973. godine, američki predsjednici su podnijeli Kongresu više od 132 izvještaja, uključujući izvještaje o zračnom transportu u Kambodži 1975. godine, učešću trupa u Bejrutu između 1982. i 1983. godine, ratu 1991. godine, ratu u Iraku 2003. godine i ratu u Afganistanu 2001. godine.

Članovi Kongresa iz predsjednikove stranke također su obično zatvarali oči pred njegovim kršenjima zakona. Predsjednici su iskoristili nedostatak precizne definicije termina neprijateljskih djela, isključujući zračne napade i operacije dronovima iz opsega tog termina; kao rezultat toga, nisu se smatrali obaveznim obavijestiti Kongres i ispoštovati rok od 60 dana.