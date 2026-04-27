Reakcija Pekinga na sankcije iranskom kupcu nafte: SAD bi trebale zaustaviti svoje greške

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sjedinjene Američke Države su u petak najavile da će sankcionirati kompaniju Hengli Petrochemical u lučkom gradu Dalianu na sjeveroistoku Kine zbog kupovine iranske nafte.

Kineska vlada, koja je najveći iranski kupac nafte u cjelini, danas je protestovala zbog odluke SAD-a.

Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova rekao je: Uvijek se protivimo nezakonitim i neosnovanim jednostranim sankcijama.

Sjedinjene Američke Države bi trebale zaustaviti svoje pogrešne prakse zloupotrebe sankcija i vršenja prekogranične jurisdikcije.