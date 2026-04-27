Priznanja cionističkih vojnika o zločinima u Gazi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - list Haaretz je izvijestio da priznanja cionističkih vojnika ukazuju na to da su počinili zločine protiv palestinskih civila u ratu u Gazi.

Neki od ovih vojnika su počinili zločine zbog težine psihološkog opterećenja, napustili su vojsku, a drugi su napustili okupirane teritorije.

Cionistički vojnici su priznali da pripadnici vojske cionističkog režima pate od psihološkog šoka.

Govorili su o raširenim zločinima koji su se povećali u odnosu na prošlost i postali su nešto poput cunamija u posljednjih nekoliko mjeseci.