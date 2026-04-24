SAD objavile nagradu od 10 miliona dolara za vođu iračke grupe Kata'ib Sayyid al-Shuhada

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - Američka vlada je objavila nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje vode do identifikacije ili hapšenja vođe iračke grupe Kata'ib Sayyid al-Shuhada.

Prema saopštenju američkog State Departmenta, grupa Kata'ib Sayyid al-Shuhada napala je američke vojne baze i snage u Iraku i Siriji.

Antiameričke operacije Kata'iba započele su nakon što je nekoliko pripadnika snaga pokreta poginulo u američkim napadima.

Brigade Sayyid al-Shuhada formirane su nakon pada Mosula 2014. godine kako bi se organizirale dobrovoljačke snage za borbu protiv ISIL-a.

