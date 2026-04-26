Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - rusko Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je na povećanje nuklearnih tenzija u svijetu i najavilo da bi politika zapadnih zemalja mogla gurnuti svijet ka direktnom sukobu između glavnih nuklearnih sila.

Andrej Belousov, šef ruske delegacije na konferenciji o Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja, najavio je da se u trenutnoj situaciji nastavljaju akcije koje izazivaju tenzije između Rusije i Zapada, te da ovaj trend ugrožava "fundamentalne interese" Moskve. Upozorio je da bi ova situacija mogla dovesti do direktnog vojnog sukoba između nuklearnih sila.

Također je naglasio da su zapadne zemlje ušle u „vrlo opasnu igru“ i da je njihovo ponašanje u suprotnosti s prethodnim obavezama i sporazumima, uključujući zajedničku izjavu lidera pet nuklearnih sila iz januara 2022. godine. Prema riječima ruskog zvaničnika, ove akcije povećavaju rizik od eskalacije utrke u naoružanju i globalne nestabilnosti.

„Želio bih istaći da tri zapadne nuklearne sile djeluju suprotno sporazumima i sporazumima sadržanim u zajedničkoj izjavi lidera pet nuklearnih sila o sprječavanju nuklearnog rata i utrke u naoružanju, izdatoj 3. januara 2022. godine“, naglasio je Belousov.

Osvrćući se na pristup Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, Belousov je rekao da politika „mira kroz snagu“ u praksi znači pokušaj postizanja odlučujuće vojne nadmoći nad Rusijom i Kinom. Dodao je da ove zemlje prilagođavaju i razvijaju svoje nuklearne arsenale i strateške alate kako bi postigle te ciljeve. Vrijedi napomenuti da je 11. Revizijska konferencija Ugovora o neširenju nuklearnog oružja planirana da se održi od 27. aprila do 22. maja u New Yorku (New York, grad u Sjedinjenim Američkim Državama).