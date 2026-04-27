Njemački kancelar: Iranci su očito jači nego što se misli

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), njemački kancelar Friedrich Mertz je u svojim posljednjim komentarima o ratu koji su SAD i Izrael nametnule regiji rekao: "Iranci su očito jači nego što se mislilo."

Govoreći o razgovorima između SAD-a i Irana kojima posreduje Pakistan, na samitu Evropske unije rekao je da se nijedna od zemalja nije protivila mogućnosti smanjenja sankcija protiv Irana ako je ta zemlja spremna na potrebne ustupke.

Njemački kancelar je tvrdio da je pitanje postepenog ublažavanja sankcija protiv Irana razmatrano u okviru uslovnog pristupa.