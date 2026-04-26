  1. Home
  2. usluga
  3. Svijet

UN: Rat protiv Irana mogao bi dovesti do siromaštva 32 miliona ljudi u svijetu

26 april 2026 - 23:48
News ID: 1806789
UN: Rat protiv Irana mogao bi dovesti do siromaštva 32 miliona ljudi u svijetu

ABNA24: Alexander De Croo, šef Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, navodi da bi se decenije napretka mogle izgubiti u samo nekoliko sedmica.

Prema izvještaju BBC-a, šef Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) izjavio je da bi, čak i ako rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana završi već sutra, najmanje 32 miliona ljudi širom svijeta bilo vraćeno u stanje siromaštva.

Alexander De Croo, šef Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, navodi da bi se decenije napretka mogle izgubiti u samo nekoliko sedmica. 

On je rekao da će, pored porasta cijena energije, nestašica đubriva imati jedan od najznačajnijih utjecaja. 

Prema riječima De Crooa, „desetine miliona ljudi, posebno u zemljama subsaharske Afrike, bit će izložene riziku od prehrambene nesigurnosti“.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha