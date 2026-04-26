Njemački kancelar: Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana bio je potpuno nepotreban

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - kancelar Njemačke ocijenio je rat SAD-a i (izraelskog režima) protiv Irana kao potpuno nepotreban te upozorio da se „geopolitički šok-talasi“ proizašli iz ovog rata već osjećaju na globalnim energetskim tržištima.

Prema izvještaju agencije Anadolija, Friedrich Merz, koji je govorio u subotu nakon neformalnog samita Evropske unije u Grčkoj, dodao je da ovaj rat doprinosi povećanju nestabilnosti, što utiče na Evropu, Aziju i Ameriku.

Njemački kancelar naglasio je da samo ujedinjena Evropa može efikasno odgovoriti na nove izazove. Merz je pojasnio: tokom dva dana sastali smo se sa 27 šefova država i vlada Evropske unije kako bismo razgovarali o načinima suočavanja s velikim izazovima koji su pred nama, uključujući rat protiv Irana i ovaj potpuno nepotreban rat u tom regionu, kao i mnoge druge izazove s kojima se suočavamo.