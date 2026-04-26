Bivši direktor CIA-e: U ratu protiv Irana nije bilo potrebe da sami sebi kopamo tako duboku jamu!

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - William J. Burns, bivši direktor Centralne obavještajne agencije (CIA), napisao je u The New York Timesu: Islamska Republika Iran bacila je sjenu na čitavu moju profesionalnu karijeru. Tokom godina naučio sam mnoge lekcije o postupanju prema Iranu, često na teži način.

Izabrani rat predsjednika Trumpa protiv Irana pokazao je malo pažnje prema našim prethodnim greškama, a dodatno je uvećao i njegove vlastite greške.

On je pretpostavio da bombe i atentati mogu dovesti do promjene režima. Taktički vojni uspjeh pogrešno je zamijenio za održivu strategiju. Svoje politike zasnivao je na ličnim impulsima predsjedničke ličnosti i dvorskim političkim obrascima. Pregovarao je bez promišljanja, bez prethodnog planiranja i površno. Ove nepotrebne greške do sada su nanijele značajnu stratešku štetu.

Ipak, uprkos produženju krhkog primirja i slaboj mogućnosti obnove pregovora, još uvijek postoji prilika za ograničavanje štete.