Novi američki ekonomski pritisak na iračku vladu/prestanak slanja pošiljki dolara u u Bagdad

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u onome što se čini kao nova eskalacija američkog pritiska na Irak, izvještaji američkih medija, kao i interni irački politički izvori, najavili su obustavu pošiljki dolara u gotovinu u Bagdad. Ovaj potez dolazi kao dio mjera sigurnosne saradnje između dvije zemlje i dio je pritiska za koji Washington tvrdi da ima za cilj suzbijanje aktivnosti grupa koje podržava Iran unutar Iraka.

Prema iračkim izvorima, Washington je zaustavio pošiljku gotovine vrijednu približno 500 miliona dolara koja je bila na putu za Bagdad. Pošiljka je bila dio serije mjesečnih zračnih transporta u Irak.

Wall Street Journal je izvijestio o istoj priči, navodeći da je odluka povezana sa zabrinutošću SAD-a zbog deviza koje stižu do nevladinih organizacija, za koje je rekao da su povezane s grupama otpora.

Kao odgovor, Habib al-Halawi, član iračkog parlamenta i član frakcije Sadiqun pokreta Asaib Ahl al-Haq, rekao je libanonskim novinama al-Akhbar: "Takve odluke SAD koriste kao alat pritiska kako bi nametnule iračkog premijera u skladu sa željama Washingtona."

Naglasio je: Okvir koordinacije potpuno odbacuje ovo pitanje i nemoguće je nametnuti takav put Iraku.

Al-Halawi je dodao: Lišavanje Iraka imovine nije novo pitanje u američkoj politici. Bilo kakva ograničenja dolara direktno će uticati na isplatu plata i likvidnost u Iraku, iako postoji iračka volja da ne prihvati predaju.

S druge strane, Susan Al-Saad, članica iračkog parlamenta, rekla je da su ove mjere sredstvo političkog pritiska da se formira vlada i utiče na njene odluke, posebno u slučaju Narodnih mobilizacijskih snaga i oružanih grupa.

U intervjuu za Al-Akhbar, upozorila je: Zabrana novca znači lišavanje naroda njihovog udjela u bogatstvu zemlje i smatra se oblikom dominacije nad sudbinom Iraka.

Ekonomska upozorenja

Firas Khedir, ekonomista, također je objasnio da Irak gotovo u potpunosti zavisi od nafte za finansiranje svog javnog budžeta, jer su prihodi od nafte glavni izvor deviza za pokrivanje vladinih troškova, uključujući plate i operativne obaveze.

Dodao je da bi svaki poremećaj u protoku dolara u zemlju, čak i ako je manji, direktno opteretio likvidnost domaćeg tržišta. Irak se već suočava s izazovima u upravljanju likvidnošću zbog fluktuirajućih cijena nafte i obima javne potrošnje.

Khedir je nastavio da pošiljke gotovine u dolarima, koje se koriste za zadovoljavanje potražnje za devizama u oblastima kao što su putovanja, zdravstvo i obrazovanje, djeluju kao kratkoročni sigurnosni ventil, dok se iračka ekonomija više oslanja na finansijske doznake putem međunarodnog bankarskog sistema.

Upozorio je da bi kontinuirana obustava ovih pošiljki mogla dovesti do povećanog pritiska na devizni kurs na paralelnom tržištu i povećane napetosti u bankarskom sektoru.

Povezivanje finansijske stabilnosti s kontrolom novčanih tokova

Irački politički izvori su ranije rekli da Sjedinjene Države vjeruju da dio iračke finansijske stabilnosti zavisi od sposobnosti vlade da kontroliše novčane tokove i spriječi njihovu zloupotrebu izvan službenih okvira.

Ovi izvori su upozorili da bi kontinuirana napetost mogla negativno uticati na međunarodne investicije i finansijske transfere, osim ako se ne otvore direktni kanali pregovora između Bagdada i Washingtona.

Ovi događaji se dešavaju dok je regija još uvijek pogođena napetostima koje su rezultat rata između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne strane i Irana s druge strane; tenzije koje su bacile sjenu i na iračku političku i ekonomsku scenu.