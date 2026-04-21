Evropska unija: Na pragu smo najopasnije energetske krize u historiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Evropska unija je upozorila na neviđenu krizu na globalnim energetskim tržištima nakon rata protiv Irana i njene direktne posljedice po Evropu.

Fatih Birol, generalni direktor Međunarodne agencije za energiju, objavio je da je američko-izraelski rat protiv Irana stvorio najgoru energetsku krizu u svjetskoj historiji.

U intervjuu za radio France Inter, naglasio je: Ovo je zaista najveća kriza u historiji. Ako dodamo posljedice naftne krize krizi s plinom vezanoj za Rusiju, suočavamo se s ogromnom krizom.

U tom smislu, francuski ministar ekonomije Roland Lescure objavio je da su posljedice rata na energetskim tržištima do sada koštale Francusku između četiri i šest milijardi eura.

U intervjuu za radio RTL, rekao je: Ova situacija će također povećati troškove državnog duga; Jer su trenutni tržišni uslovi stvorili dodatni finansijski pritisak.

Lescour je rekao da se razmatraju mjere za zaustavljanje rasta javne potrošnje i da će francuski premijer Sebastien Locurno uskoro objaviti planove za pomoć potrošačima u zemlji protiv rasta cijena.

S druge strane, komesar Evropske unije za energetiku Dan Jorgensen upozorio je da će sljedeće ljeto biti teško za Evropu čak i u najboljim okolnostima, jer su rat protiv Irana i zatvaranje Hormuškog moreuza uzrokovali nestašicu goriva.

U razgovoru s novinarima u Madridu, dodao je da Evropska unija priprema mjere za smanjenje utjecaja rata na snabdijevanje gorivom za avione. Ako budemo morali, preraspodijelit ćemo naše resurse mlaznog goriva i podijeliti ih među članicama.

Istovremeno, evropske aviokompanije su također upozorile na mogućnost nestašice mlaznog goriva u narednim sedmicama, što bi moglo dovesti do daljnjih poremećaja u sektoru avijacije i na energetskim tržištima.