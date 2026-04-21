Irački stručnjak: SAD ne traže sporazum; procjenjuju vojne moći Irana

21 april 2026 - 23:38
News ID: 1804989
ABNA24: Irački stručnjak je u bilješci napisao: "Konačna procjena za ovu rundu pregovora je da SAD ne pokušavaju postići sporazum, već nastoje otkriti iransku vojnu moć. Ovo je bio eksperiment čiji rezultat nije bio znak slabosti za Washington, već ozbiljno upozorenje o visokoj cijeni svake avanture."

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ponovljena kršenja obećanja SAD-a u pregovorima s Iranom više od dvije decenije, kontradiktorno ponašanje Amerikanaca tokom dvonedeljnog primirja, umnožili su pesimizam naroda i zvaničnika Islamske Republike Iran prema Amerikancima, a održavanje sljedeće runde pregovora je u oblaku neizvjesnosti.

U tom smislu, irački stručnjak i pisac Mohammad Gharifi napisao je u bilješci: Prema riječima nekih diplomata prisutnih tokom prve runde pregovora između Irana i Sjedinjenih Država u Pakistanu, američka grupa je sjela za pregovarački stol s ciljem procjene iranske moći otpora i njihove tolerancije i strpljenja za nastavak rata, a pitanje postizanja sporazuma nije ozbiljno pokrenuto na tom sastanku.

Prema ovom izvještaju, Amerikanci su definitivno predvidjeli da će tokom tog kratkog perioda situacija biti protiv Irana i da će se 40. naći u ratu iscrpljivanja, pod istovremenim ekonomskim, međunarodnim i domaćim pritiscima. Stoga su više tražili izlaze iz ove neugodne situacije nego što su pokušavali postići trajni sporazum. Ova analiza dodaje da kontradiktorno ponašanje američke strane tokom psiholoških i medijskih operacija pojačava ovu hipotezu.

Metoda i ponašanje Trumpa i medija povezanih s Bijelom kućom uvijek su bili isti tokom ovog perioda; Vojne prijetnje u medijima pratile su i paralelno s pozivima na hitne razgovore i objavama uvjeta prekida vatre i ukidanja opsade, zatim eksplicitnim kršenjem tih uvjeta koje su same SAD prethodno nametnule, s ciljem usporedbe iranske reakcije i stupnja njegove spremnosti na razgovor usred ovih prijetnji i kršenja sporazuma.

Slično tome, predviđanja o slijetanju helikoptera u Perzijski zaljev ili preuzimanju iranskih otoka u američkim medijima bila su dio projekta procjene psihološke reakcije Iranaca, a ovi projekti nisu uspjeli i učinili su Trumpovu situaciju kaotičnijom i nestabilnijom.

U tom kontekstu, iranski pregovarački tim citirao je; Uz podršku neospornih terenskih dostignuća, dali smo jasnu i eksplicitnu poruku američkoj strani, čiji sadržaj uključuje:

Ono što ne možete postići ratom i ciljanjem infrastrukture, nikada nećete postići pregovaračkim stolom i prisiljavanjem na povlačenje riječima.

Čini se da je američka strana došla do zaključka da će svaka dodatna pogrešna procjena dugoročno potopiti njih i njihove regionalne saveznike u duboku kaljužu koju su sami stvorili.

Konačna ocjena za ovu rundu pregovora je da Sjedinjene Države ne pokušavaju postići sporazum, već otkriti iransku ratnu moć, i to test, čiji rezultat za Washington nije pokazatelj slabosti, već ozbiljno upozorenje s visokom cijenom za svaki avanturizam.

