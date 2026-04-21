Irački stručnjak: SAD ne traže sporazum; procjenjuju vojne moći Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ponovljena kršenja obećanja SAD-a u pregovorima s Iranom više od dvije decenije, kontradiktorno ponašanje Amerikanaca tokom dvonedeljnog primirja, umnožili su pesimizam naroda i zvaničnika Islamske Republike Iran prema Amerikancima, a održavanje sljedeće runde pregovora je u oblaku neizvjesnosti.

U tom smislu, irački stručnjak i pisac Mohammad Gharifi napisao je u bilješci: Prema riječima nekih diplomata prisutnih tokom prve runde pregovora između Irana i Sjedinjenih Država u Pakistanu, američka grupa je sjela za pregovarački stol s ciljem procjene iranske moći otpora i njihove tolerancije i strpljenja za nastavak rata, a pitanje postizanja sporazuma nije ozbiljno pokrenuto na tom sastanku.

Prema ovom izvještaju, Amerikanci su definitivno predvidjeli da će tokom tog kratkog perioda situacija biti protiv Irana i da će se 40. naći u ratu iscrpljivanja, pod istovremenim ekonomskim, međunarodnim i domaćim pritiscima. Stoga su više tražili izlaze iz ove neugodne situacije nego što su pokušavali postići trajni sporazum. Ova analiza dodaje da kontradiktorno ponašanje američke strane tokom psiholoških i medijskih operacija pojačava ovu hipotezu.

Metoda i ponašanje Trumpa i medija povezanih s Bijelom kućom uvijek su bili isti tokom ovog perioda; Vojne prijetnje u medijima pratile su i paralelno s pozivima na hitne razgovore i objavama uvjeta prekida vatre i ukidanja opsade, zatim eksplicitnim kršenjem tih uvjeta koje su same SAD prethodno nametnule, s ciljem usporedbe iranske reakcije i stupnja njegove spremnosti na razgovor usred ovih prijetnji i kršenja sporazuma.

Slično tome, predviđanja o slijetanju helikoptera u Perzijski zaljev ili preuzimanju iranskih otoka u američkim medijima bila su dio projekta procjene psihološke reakcije Iranaca, a ovi projekti nisu uspjeli i učinili su Trumpovu situaciju kaotičnijom i nestabilnijom.

U tom kontekstu, iranski pregovarački tim citirao je; Uz podršku neospornih terenskih dostignuća, dali smo jasnu i eksplicitnu poruku američkoj strani, čiji sadržaj uključuje:

Ono što ne možete postići ratom i ciljanjem infrastrukture, nikada nećete postići pregovaračkim stolom i prisiljavanjem na povlačenje riječima.

Čini se da je američka strana došla do zaključka da će svaka dodatna pogrešna procjena dugoročno potopiti njih i njihove regionalne saveznike u duboku kaljužu koju su sami stvorili.

Konačna ocjena za ovu rundu pregovora je da Sjedinjene Države ne pokušavaju postići sporazum, već otkriti iransku ratnu moć, i to test, čiji rezultat za Washington nije pokazatelj slabosti, već ozbiljno upozorenje s visokom cijenom za svaki avanturizam.