Zanemarivanje razumijevanja Kur'ana je velika slabost za islamski ummet

Prema novinskoj agenciji Ehlul-Bejt (AS) - ABNA - ajatolah hafiz Syed Riaz Hussain Najafi, šef Pakistanskog saveza šiitskih škola, rekao je: Nažalost, mnoga naučna i pisana djela učenjaka nisu sačuvana i zabilježena, i to se smatra velikim gubitkom za svijet nauke i misli.

Govoreći o osnovnim odgovornostima učenjaka, naglasio je: Za vjerskog učenjaka tri stvari su vrlo neophodne; Prvo, pisanje i stvaranje naučnih radova, drugo, obavljanje dužnosti podučavanja i obrazovanja, i treće, praktično učešće u poslovima od javnog interesa i društvenim službama.

Ova pakistanska vjerska ličnost dodala je: Vjerski učenjak treba uvijek ići putem traženja znanja i ostaviti za sobom trajna naučna djela.

Naglašavajući potrebu da se ozbiljno obrati pažnja na Časni Kur'an, rekao je: Oporuka Poslanika islama (s.a.v.s.) je Božija knjiga, čije je tumačenje objasnio Ehl al-Bayt (a.s.), ali nažalost, među muslimanima, razumijevanju Kur'ana ne posvećuje se pažnja koju zaslužuje.

Ajatolah Najafi je također primijetio: Pored jurisprudencije i principa, Tajweed i prijevod Kur'ana također bi trebali biti uključeni u nastavne planove i programe teoloških fakulteta.

Zaključio je: Djecu treba barem naučiti da klanjaju, prevode namaz i pravilno uče Kuran zajedno s prijevodom, a vjerski centri u svakoj regiji trebaju postati Dar al-Quran (Centri za podučavanje Kur'anu). Ako se ulože mali, ali sistematski i svrsishodni napori, mogu se postići veliki i trajni rezultati.