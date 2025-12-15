Profesor australijskog univerziteta upozorava na val islamofobije nakon terorističkog incidenta u Sydneyu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), profesor australijskog univerziteta upozorio je na povećani rizik od islamofobije i akcija protiv muslimana nakon smrtonosne pucnjave na plaži Bondi u Sydneyu, naglašavajući da bi emocionalna atmosfera nakon ovog incidenta mogla dovesti do novog nasilja.

Mark Kenny, profesor australijskih studija na Australijskom nacionalnom univerzitetu, rekao je da je vlada pokušala spriječiti ljutite i nasilne reakcije u društvu, ističući ujedinjujuću poruku premijera Anthonyja Albanesea.

Upozorio je da bi, posebno u područjima Sydneya sa značajnim muslimanskim stanovništvom, ljudi motivirani osvetom mogli ući u ta naselja i pogrešno pripisati nedavni napad cijeloj muslimanskoj zajednici, pristup koji bi mogao ugroziti nevine živote.

Profesor je dodao da takve akcije ne samo da mogu dovesti do napada na bespomoćne građane, već i riskirati lančanu reakciju i izmicanje situacije kontroli, situaciju koja bi imala široke društvene i sigurnosne implikacije za Australiju.