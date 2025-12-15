Zašto Izraelu smeta UNRWA?

Prošle sedmice, dok su arapske i neke zapadne zemlje pojačale diplomatski pritisak na Trumpovu administraciju kako bi osigurala ulogu za PA u upravljanju poslijeratnom Gazom, Izrael je sugerirao da bi Ramallah mogao imati ulogu u Gazi ako palestinsko tijelo zatvori sve urede UNRWA-e na svojim teritorijama, s posebnim naglaskom na Gazu, dok bi potpunu odgovornost za civilne potrebe prenijelo na PA. Izrael je dalje insistirao na pretvaranju izbjegličkih kampova u standardna naselja ili gradove i ukidanju oznake izbjeglice u svim područjima PA.

Izraelski napad na UNRWA-u, koja je osnovana rezolucijom Generalne skupštine UN-a 1949. godine, traje već godinama. Pojačao se 2017. godine, posebno za vrijeme premijera Benjamina Netanyahua, koji je pozvao na raspuštanje organizacije i prebacivanje njenih odgovornosti na druge agencije UN-a. Logika iza ove ekstremne politike bila je okončanje statusa palestinskih izbjeglica, koji se prenosi na potomstvo i koji ostaje jedno od najsloženijih pitanja konačnog statusa prema Sporazumu iz Osla.

UNRWA je odgovorna za palestinske izbjeglice ne samo na okupiranim teritorijama, već i u Jordanu, Libanu i Siriji. Broj izbjeglica registrovanih kod organizacije na okupiranim teritorijama je 1,2 miliona u Gazi i više od 900.000 na Zapadnoj obali. Ali ima ih i više od 2,1 milion u Jordanu, 528.000 u Siriji i 452.000 u Libanu. UNRWA pruža osnovne usluge u 27 izbjegličkih kampova u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali.

Sudbina palestinskih izbjeglica, čije je pravo na povratak njihovim domovima priznato rezolucijama UN-a i međunarodnim pravom i konvencijama, ostaje jedan od najtežih izazova za Izrael i zemlje domaćine. U godinama nakon potpisivanja Oslo sporazuma, kada su Izrael i PA bili uključeni u mirovne pregovore, Tel Aviv je prihvatio princip simboličnog povratka Palestinaca. Ali otkako su takvi pregovori propali prije više od deset godina, zvanični izraelski stav postao je tvrđi stav, koji odbacuje pravo na povratak, kao i princip rješenja o dvije države.

Izrael je iskoristio napade Hamasa 7. oktobra 2023. da ocrni organizaciju UN-a, optužujući je za saradnju s Hamasom i pozivajući zemlje donatore da ukinu finansiranje UNRWA-e. SAD i druge zemlje obustavile su finansijsku podršku UNRWA-i, dovodeći je na rub kolapsa. Međutim, opsežne istrage su oslobodile organizaciju odgovornosti za saučesništvo u napadima 7. oktobra. Veliki dio finansijske podrške je obnovljen – iako ne od strane SAD-a – ali tijelo UN-a je i dalje ozbiljno nedovoljno finansirano, posebno s obzirom na katastrofalnu humanitarnu situaciju u Gazi koja se razvija.

Iako su Izrael i SAD učinili gotovo nemogućim za UNRWA i druge humanitarne agencije da dostave pomoć za više od 2 miliona raseljenih stanovnika Gaze, pokušali su to zamijeniti u Pojasu osnivanjem Humanitarne fondacije za Gazu u februaru usred izvještaja o široko rasprostranjenoj gladi i bolestima. Ova katastrofa dovela je do ubistva više od 2.600 palestinskih civila dok su pokušavali pristupiti pomoći, a većina smrtnih slučajeva dogodila se oko distributivnih punktova grupe. Humanitarna fondacija za Gazu raspuštena je prošlog mjeseca.

Izraelski napad na UNRWA-u i pitanje izbjeglica krenuli su drugim putem ranije ove godine, kada je Tel Aviv pokrenuo masovnu vojnu operaciju usmjerenu na tri izbjeglička kampa na sjeveru Zapadne obale. Prema UNRWA-i, Operacija Gvozdeni zid, kako je bila poznata, rezultirala je raseljavanjem više od 30.000 ljudi samo iz kampova Tulkarem, Nur Shams i Jenin – najveće raseljavanje na Zapadnoj obali izvan Gaze od 1967. godine.

Druge agencije UN-a i nevladine organizacije saopštile su da je operacija, koja je započela u januaru, povećala ukupan broj palestinskih izbjeglica iseljenih iz Dženina, Tulkarema, Nur Šamsa i Farae na oko 40.000, pri čemu su kampovi “praktično ispražnjeni” i mnogi stanovnici se još uvijek ne mogu vratiti mjesecima kasnije.

Izrael sada predlaže da se neki stanovnici mogu vratiti, pod uslovom da PA zamijeni UNRWA-u i da se ovi kampovi pretvore u stambena područja, a oznaka “izbjeglica” se u potpunosti ukine i za stanovnike i za kampove.

Ali UNRWA ne ide nikuda uprkos otvorenom ratu Izraela protiv nje. Prošlog petka, Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju kojom se mandat UNRWA-e produžava za još tri godine, kao i pet drugih rezolucija kao dio takozvanog palestinskog paketa. Na glasanju o aktivnostima UNRWA-e, 145 zemalja je glasalo za, 10 protiv, a 18 suzdržano.

U znak odmazde, izraelska policija je rano u ponedjeljak izvršila raciju u kompleksu UNRWA-e u istočnom Jerusalemu, skinuvši zastavu UN-a i zamijenivši je izraelskom zastavom. Dovezeni su policijski motocikli, kamioni i viljuškari, a sve komunikacije su prekinute, rekao je glasnogovornik UNRWA-e, dok su namještaj, IT oprema i druga imovina zaplijenjeni.

Izrael je slijedio zakon koji je Knesset usvojio krajem 2024. godine, a kojim je UNRWA-i zabranjeno djelovanje u Izraelu i istočnom Jerusalemu, zabranjen službeni kontakt s agencijom i otvoren put za raskid sporazuma iz 1967. koji joj je omogućavao da tamo djeluje.

Međutim, zabranu je odbacio Međunarodni sud pravde, koji je u oktobru izdao savjetodavno mišljenje o obavezama Izraela u vezi s prisustvom i aktivnostima UN-a, drugih međunarodnih organizacija i trećih država u vezi s okupiranim teritorijama.

Svjetski sud je utvrdio da je Izrael, kao okupaciona sila, obavezan da pristane na i olakša operacije pomoći UNRWA-e i da ne smije jednostrano zabraniti ili ometati agenciju na način koji lišava stanovništvo osnovne humanitarne pomoći. Također je odbacio tvrdnju Izraela da “infiltracija” Hamasa ili pristrasnost UNRWA-e opravdavaju prekid saradnje i potvrdio da UNRWA igra nezamjenjivu ulogu koja se ne može brzo zamijeniti bez odgovarajuće tranzicije koja osigurava ekvivalentnu zaštitu i pomoć.

Izrael, kao što se i očekivalo, nije prihvatio presudu, niti je promijenio svoju politiku demontiranja ne samo UNRWA-e već i temelja palestinskog cilja. Ti temelji uključuju zemlju koja je okupirana, anektirana i kolonizirana; ljude koji su raseljeni, terorizirani, ubijani i zatvarani; pravo na povratak za milione izbjeglica; i pravo na samoopredjeljenje. Ovi stubovi se ruše jedan po jedan, a napad na UNRWA-u je ključni dio brisanja palestinskog cilja.